Bracciano, uomo viene travolto da un treno

Dramma alle porte di Roma, più precisamente nel tratto ferroviario tra Bracciano e Anguillara Sabazia. Una persona sarebbe finita sui binari mentre il treno stava passando.

Uomo viene travolto da un treno

Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni del caso, intorno alle 4 e 30 di oggi, 6 aprile 2024, un uomo sarebbe finito sui binari in concomitanza con l’arrivo del treno. Il fatto è avvenuto nel tratto ferroviario tra Bracciano e Anguillara Sabazia, causando enormi disagi su tutta quanta la linea.

Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine, per capire le motivazioni della vicenda e le dinamiche in cui si è svolta questa tragedia. Al momento non sarebbe da escludere nessuna ipotesi, neanche quelle legata ad un suicidio.

Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.