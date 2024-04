McDonald’s cerca personale per i ristoranti di Roma, Ciampino, Fiumicino, Frattocchie e Spinaceto

Come viene riportato da Lavoro Facile, McDonald’s, una delle più grandi catene di fast food al mondo, cerca addetti sala e cucina (crew) da inserire nei ristoranti di Roma, Ciampino, Fiumicino, Frattocchie e in quello di nuova apertura a Spinaceto (via Carmelo Maestrini) per svolgere le attività di accoglienza e assistenza alla clientela, preparazione dei prodotti del menù, riordino e pulizia dei locali.

I dettagli dell’offerta di lavoro

Nella Capitale le sedi interessate sono quelle di corso Francia 80, piazza Annibaliano 8, piazza delle Cinque Lune 74, piazza di Spagna 46, piazzale Don Luigi Sturzo 21/22, via Appia Nuova 114/120 (zona piazza Re di Roma), via Bernardino Alimena 20 (zona Romanina), via dei Prati Fiscali 73, via delle Tre Fontane, 114, via Giulio Cesare 199, via Laurentina 865, via Marsala 25 (zona stazione Termini), via Nomentanza 1141, via Tuscolana 829 e viale dell’Oceano Pacifico 83 (all’interno del centro commerciale Euroma2).

Requisiti: diploma di scuola superiore, buone/ottime capacità comunicative e relazionali, orientamento al teamworking, residenza nelle vicinanze del punto vendita, conoscenza di un’altra lingua oltre l’italiano, disponibilità part-time su turni anche nei week-end e giorni festivi.

Come fare per inviare il Cv

Per maggiori dettagli e invio candidature clicca qui.