Tragedia a Frosinone: 65enne cade da una scala e muore

Tragedia a Frosinone nella serata di oggi, 5 aprile 2024: un uomo di 65 anni è morto dopo essere caduto da una scala. Inutile l’intervento dell’eliambulanza.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 65enne è deceduto in seguito alla caduta da una scala usata per sistemare una pianta su un terreno di sua proprietà.

Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare: era stato richiesto l’intervento di un’eliambulanza per il trasferimento in un ospedale della Capitale ma il 65enne sarebbe morto prima dell’arrivo del mezzo.

