Valle del Sacco, al via i lavori di bonifica del sito Arpa 2 a Colleferro

Al via i lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente del sito Arpa 2 a Colleferro, nella Valle del Sacco: oggi, 5 aprile 2024, il sopralluogo del presidente della Regione, Francesco Rocca.

Valle del Sacco, al via i lavori di bonifica del sito Arpa 2: le dichiarazioni dalla Regione e dal Comune di Colleferro

“La Valle del Sacco rappresenta una ferita profonda nel territorio regionale.

Questa zona ha sofferto tantissimo e pagato un prezzo altissimo in termini ambientali, sociali ed economici.

Da quando sono presidente l’avvio della bonifica del sito Arpa 2 di Colleferro rappresenta una delle più belle soddisfazioni ottenute in questo primo anno di mandato.

Per questo voglio ringraziare gli assessori Elena Palazzo e Fabrizio Ghera, il direttore generale di Arpa Lazio Tommaso Aureli, la direttrice Wanda D’Ercole e tutti i tecnici regionali coinvolti.

Con questo importante intervento in un’area umiliata vogliamo

riportare salute e e benessere economico a queste comunità.

Auguro buon lavoro alla proprietà del sito e alla ditta incaricata. La Regione seguirà passo passo l’andamento dell’intervento di bonifica“, è quanto scritto su Facebook dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

“Si è svolta nella giornata odierna una visita istituzionale nel cantiere di Arpa 2. Alla presenza delle istituzioni Regionali nelle persone del presidente Rocca e gli assessori Fabrizio Ghera ed Elena Palazzo, dei Senatori Giorgio Salvitti e Marco Scurria, dell’Amministrazione comunale rappresentata dal Sindaco Pierlugi Sanna, dal Vicesindaco Giulio Calamita e dai consiglieri Umberto Zeppa, Benedetta Siniscalchi, Luigina Fagnani e Simone Compalati si è proceduto alla visita del cantiere.

Presenti i vertici di Secosvim e Avio e delle competenti Direzioni Regionali grazie ai quali si è potuto comprendere a fondo come verranno svolti i lavori. Arpa 2 sarà la Messa In Sicurezza Permanente che conterrà tutti gli hotspot presenti nel comprensorio industriale che saranno oggetto di bonifica definitiva. Completati i lavori si potrà finalmente procedere alla procedura di revisione delle aree perimetrate nel SIN, consegnando finalmente porzioni importanti ad un regime di gestione ordinaria e chiudere finalmente una pagina complessa della storia ambientale della città.

Le lavorazioni, per un importo totale di 7 milioni di euro in parte regionale e di Secosvim, dureranno poco più di un anno. Ci auguriamo di tornare in Arpa 2 per vedere i lavori completati quanto prima. È da quasi 20 anni che si attende l’inizio di queste importanti opere. A partire dalla crisi ambientale del 2005, passando per la gestione commissariale, il periodo di competenza regionale con la definizione del SIR ( Sito di Interesse Regionale ) e le successive azioni di ridefinizione del SIN è stato condotto un lavoro interminabile che ha coinvolto enti, istituzioni, aziende, associazioni e cittadini per un obiettivo comune importante per i nostri territori.

Di azioni da fare ce ne sono ancora molte, come amministrazione le sosterremo come abbiamo sempre fatto. Sicuramente l’apertura di questo cantiere è una pietra miliare della bonifica della Valle del Sacco che farà piacere a tanti“, è quanto dichiarato tramite post social dall’amministrazione comunale di Colleferro.

Foto dalla pagina Facebook del Comune di Colleferro