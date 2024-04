Singolare episodio avvenuto ieri sera, 4 aprile 2024, verso le ore 22.00 in via Piave del comune di Roccasecca (FR).

Il grave e pericoloso episodio a Roccasecca

Una sedia in plastica era stata posizionata al centro della carreggiata in corrispondenza di un incrocio, creando grave pericolo per gli utenti della strada.

Provvidenziale l’azione di un passante che, vista la sedia ed alcuni giovani appostati nelle vicinanze che riprendevano il transito delle autovetture, in attesa di un eventuale impatto, ha richiesto al 112 l’intervento dei Carabinieri.

Su indicazione del militare della Centrale Operativa di Pontecorvo, il segnalante ha spostato l’oggetto dalla carreggiata, eliminando il pericolo.

I Carabinieri intervenuti nell’immediatezza hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica, anche con l’ausilio delle registrazioni degli impianti di videosorveglianza presenti nelle vicinanze, ed identificare gli autori del grave gesto, che per fortuna non ha avuto conseguenze.