In data 05/04 alle ore 06.00 circa, la S.O. ha inviato in via Caposile, Roma, n.2 Aps, un’autoscala, un’autobotte, in presenza del capo turno provinciale e del funzionario di guardia a causa di un incendio scoppiato all’interno di un appartamento collocato al piano quarto in una palazzina di sette.

Incendio in un appartamento a Roma: morto un uomo di 70 anni. Intervengono i Vigili del Fuoco

Nell’incendio, ha perso la vita il proprietario (uomo, anni 70), morto carbonizzato. In corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’accaduto; l’appartamento è stato reso inutilizzabile per i gravi danni recati dalle fiamme.

Sul posto FF.OO, 118, auto medica.