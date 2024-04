Roma, tutti gli eventi nella Capitale da oggi: l’elenco completo

Prosegue il ricco calendario di eventi promossi dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale. Teatro, danza, musica, cinema, arte, letteratura, incontri, attività per bambini e famiglie, laboratori e workshop: anche questa settimana tante opportunità per vivere la città, grazie alle iniziative proposte dalle istituzioni culturali cittadine e ai progetti delle associazioni vincitrici dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi destinati a sale teatrali private con capienza inferiore a 100 posti per la stagione 2023/2024. Ecco alcuni degli appuntamenti.

IN EVIDENZA

Dal 6 al 14 aprile torna Open House Roma 2024: nove giorni in cui i romani potranno scoprire gratuitamente tesori nascosti e meraviglie architettoniche della città. Giunta alla sua XII edizione, la rassegna offrirà quest’anno la possibilità di visitare oltre 200 edifici e spazi, partecipare a 40 tour tematici e assistere a 50 eventi speciali.

In programma, le visite di Roma sconosciuta, grazie alle quali sarà possibile visitare siti normalmente inaccessibili al pubblico; Roma sotterranea, con aperture speciali in luoghi solitamente non visitabili e spesso scoperti durante i lavori per costruire la città moderna; Roma contemporanea, visite ad alcuni degli edifici contemporanei più interessanti realizzati negli ultimi anni a Roma. Open House Roma è anche un’occasione per visitare la città con i bambini, unendo la conoscenza al gioco e la scoperta alla creatività, con passeggiate e cacce al tesoro dedicate alle famiglie.

Grande attenzione è dedicata anche all’accessibilità. Dal 2022, infatti, Open House porta avanti il progetto STRAordinario, programma di visite multisensoriali accessibile a non vedenti o non udenti, ma rivolte a tutti: un racconto fatto anche di esperienze tattili, sonore e olfattive. Il calendario completo e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito www.openhouseroma.org.

TEATRO E DANZA

L’Associazione Culturale Calpurnia impegnata da più di dieci anni in attività culturali, sociali e di didattica, propone dal 4 aprile la rassegna Mercato della Formazione: un ciclo di laboratori in calendario all’interno dell’ex Mercato di Torre Spaccata (via Filippo Tacconi 11) che si concluderà a luglio con una serie di giornate performative sul palco del Teatro Biblioteca Quarticciolo. In programma attività volte a supportare artisti e professionisti del teatro e della cultura per l’elaborazione di processi creativi destinati al pubblico e alla produzione, offrendo occasioni diffuse di aggregazione e crescita socioculturale.

Si parte con In principio era il suono, laboratorio di formazione sulla voce a cura di Claudia Frisone (ogni giovedì dal 4 aprile al 29 giugno dalle 18 alle 21; max 20 partecipanti). Prende il via l’8 aprile A.L.D.E., workshop intensivo di formazione teatrale a cura di Giovanni Onorato che guiderà aspiranti attori e drammaturghi alla ricerca della propria autorialità: un’interrogazione radicale sul senso della parola in relazione all’espressione di sé (fino al 12 aprile, tutti i giorni dalle 11 alle 16; max 20 partecipanti). Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria alla mail organizzazione@asscalpurnia.it.

Fino al 31 maggio il Teatro Le Maschere (via Aurelio Saliceti 1) ospita Parole Appassionate, il progetto artistico del Centro Culturale Talia: un cartellone di spettacoli che pone al centro la contemporaneità e in particolare l’universo femminile. Dal 5 al 7 aprile va in scena Circe le origini, pièce scritta da Alessandra Fallucchi (anche in scena) e Marcella Favilla (che firma la regia). Sul palco la storia di Circe, figlia di Elios e della ninfa Persefone. Ha un carattere difficile, un temperamento indipendente, è sensibile al dolore del mondo e preferisce la compagnia dei mortali a quella degli Dei. Quando a causa di questa sua natura eccentrica viene esiliata dall’isola di Eea, non si perde d’animo e affina le sue doti magiche. Finché, non più solo maga ma anche amante, dovrà scegliere se appartenere al mondo divino o a quello degli uomini. Orari: venerdì e sabato ore 21, domenica ore 17. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 06.58330817 o alla mail info@teatrolemaschere.it.

Fino al 7 maggio Teatro Hamlet APS presenta Frammenti da Shakespeare: il Bardo fra Teatro di Ricerca e Innovazione teatrale, progetto con la direzione artistica di Mamadou Dioume, attore e storico collaboratore di Peter Brook, che si pone come obiettivo quello di divulgare il teatro di ricerca e innovazione attraverso workshop intensivi e un laboratorio di formazione permanente sulle opere shakespeariane e sulla loro rilettura in chiave innovativa. In programma, conferenze e incontri divulgativi volti ad avvicinare il grande pubblico alla sperimentazione teatrale. L’8 e 9 aprile dalle 20 alle 23 sono in calendario le prime due date di Contatto, workshop per attori a cura di Gina Merulla. L’attività guiderà i partecipanti alla comprensione del contatto fisico, in ambito teatrale, in modo emotivo e spirituale, quale incontro profondo con l’altro. In programma presso il Teatro Hamlet (via Alberto da Giussano 13) fino al 10 aprile. Partecipazione gratuita (max 15 partecipanti) con prenotazione ai numeri 06.41734901 – 333.4313086. Info su www.teatrohamlet.it.

Prosegue il ricco cartellone di spettacoli promossi dalla Fondazione Teatro di Roma. Dal 4 al 7 aprile Gabriella Greison porta sul palco del Teatro India lo spettacolo Entangled, ogni cosa è collegata. Tratto dal suo libro Ogni cosa è collegata (Mondadori, 2023), un viaggio alla scoperta dei segreti di uno dei fisici quantistici più importanti del XX secolo, Wolfgang Pauli. Partendo dalla sua vita e dalle sue intuizioni, la Greison porta in scena le riflessioni del fisico – creatore del Principio di Esclusione e vincitore del Premio Nobel per la fisica nel 1945 – sul senso dell’esistenza, indagando il collegamento tra fisica quantistica e sincronicità, tra scienza, mente e filosofia, fino al raggiungimento di tutti quei legami “entangled” che sono il motivo ultimo delle nostre vite. Regia di Emilio Russo. Spettacoli alle ore 20; domenica ore 18. Stesso palco il 9 aprile alle 20 per la prima replica di Giunsero i terrestri su Marte, spettacolo ideato e diretto da Giacomo Bisordi che ne cura anche la drammaturgia con Pierfrancesco Franzoni. Dalla misteriosa scomparsa dell’equipaggio di una spedizione privata italo-cinese sulla superficie marziana, prende il via una performance a metà strada tra un’operetta morale e un’odissea malinconica sullo smarrimento o, più in generale, sul senso di essere Terrestri (o Marziani). In scena: Giulia Heathfield Di Renzi, Gaia Rinaldi e Francesco Russo.

Al Teatro Argentina, proseguono fino al 14 aprile le repliche di Così è (se vi pare), lo spettacolo tratto dal capolavoro di Luigi Pirandello diretto da Luca De Fusco che vede come protagonista Eros Pagni. Sul palco anche Anita Bartolucci, Domenico Bravo, Roberto Burgio, Valeria Contadino, Giovanna Mangiù, Plinio Milazzo, Giacinto Palmarini, Lucia Rocco, Paolo Serra e Irene Tetto. Orari: martedì e venerdì ore 20; mercoledì e sabato ore 19; giovedì e domenica ore 17. Lunedì riposo.

Biglietti online su: https://teatrodiroma.vivaticket.it.

Al Teatro Torlonia il 5 aprile alle 18 torna Piscina Mirabilis #uno stato eternamente nascente, un luogo temporaneo dedicato alla ricerca, dove immergersi nell’accadimento puro, da un’idea di Michele Di Stefano e a cura di mk. All’ingresso, il pubblico è accolto e informato sulle condizioni base per accedere allo spazio, dopo di che ogni comportamento e sviluppo sarà affidato al corpo di chi partecipa. Per questo appuntamento è in programma il live di Renato Grieco (durata 120′; max 30 partecipanti). Biglietto a pagamento con prenotazione obbligatoria a promozione@teatrodiroma.net; per partecipare è necessario compilare il modulo disponibile al link www.teatrodiroma.net/doc/8352/piscina-mirabilis dove sono elencate le modalità di fruizione dello spazio. Prossima e ultima data, 18 giugno.

Al Teatro Tor Bella Monaca, in Sala Grande, dal 5 al 7 aprile va in scena Que serà che vede il ritorno sul palco di Paolo Triestino (anche alla regia) con Edy Angelillo ed Emanuele Barresi. Un racconto di amicizia e, soprattutto, di vita scritto da Roberta Skerl che affronta con ironia, poesia e leggerezza, temi scomodi ma di grandissima attualità. Orari: venerdì e sabato ore 21, domenica ore 18.

In Sala Piccola, proseguono fino a 6 aprile le repliche di Closer di Patrick Marber: due uomini e due donne – Stefano Cisano, Lorenzo Terenzi, Duné Medros (anche alla regia) e Nila Prisco – si scelgono e si scambiano e, nei rapporti che instaurano, si scoprono e si ingannano per infine separarsi. Spettacoli alle ore 21.

Biglietti online su www.vivaticket.com.

Appuntamento al Teatro del Lido di Ostia il 6 aprile alle 19 con l’Astra Roma Ballet di Diana Ferrara che presenta BALLOON! (fumetti), spettacolo diviso in due parti – Un nuovo mondo e Time Score – che vede come protagonista un supereroe robot. Codici fumettistici, robotici e coreutici per narrare in modo innovativo la condizione umana moderna, tra tecnologia e sentimenti. La coreografia e la sceneggiatura sono firmate da Giada Primiano e Fausto Paparozzi entrambi anche in scena con Laura Guarisco, Giorgia Montepaone, Alessandro Scavello e Alessandro Trazzera. Biglietti online su www.vivaticket.com.

Al Teatro Biblioteca Quarticciolo il 6 aprile alle 21 va in scena Altre scuse per non esistere di e con l’attrice Gioia Salvatori e il cantautore Ivan Talarico che porteranno sul palco monologhi, canzoni, paradossi, sproloqui facendo finta di dialogare ma, in realtà, parlando ognuno con e per sé. Ma la meta è la stessa, quella di un presente evocato giusto il tempo per emozionarsi nello spazio di un teatro. Biglietti online su www.vivaticket.com.

Il Teatro Villa Pamphilj ospita la seconda tappa di Parole Note, ciclo di quattro matinée domenicali durante le quali alcuni artisti proporranno performance, concerti e spettacoli che mettono insieme musica e parole. Il secondo appuntamento del 7 aprile alle 11.30 vedrà sul palco David Riondino con il suo Fermata provvisoria, recital – che si aggiorna continuamente – in cui raccoglie il suo repertorio di narratore, cantautore e autore, costruito con il materiale tratto dalle sue numerose apparizioni in TV, in radio e dalle pubblicazioni editoriali e musicali. In forma di ballate, poemetti e aneddoti, ricostruisce, col canto e con i versi, la storia degli eventi che abbiamo vissuto tra la fine del XX e l’inizio del XXI secolo. A pagamento; info e prenotazioni: scuderieteatrali@gmail.com – 06.5814176.

MUSICA

Proseguono gli spettacoli proposti dalla Fondazione Musica per Roma all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Sul palco del Teatro Studio Borgna appuntamento il 6 aprile per il concerto della compositrice, violoncellista e cantante cubana Ana Carla Maza che porta al pubblico il suo ultimo lavoro, Caribe, in cui torna alla musica della sua formazione e alle radici latino-americane. Stessa sala, il 7 aprile alle 18, per PMCE: generAzioni – Hay que soñar, concerto del PMCE Parco della Musica Contemporanea Ensemble diretto dal M° Tonino Battista.

La formazione si arricchisce dei violini solisti Filippo Fattorini e Mayah Kadish per questo tributo a Luigi Nono (di cui ricorre nel 2024 il centenario dalla nascita) e Nicola Sani (erede dello stesso Nono). Torna l’appuntamento con RETAPE, la rassegna nata da un’idea del giornalista Ernesto Assante, recentemente scomparso, dedicata alle nuove proposte della scena musicale romana e italiana. L’8 aprile a salire sul palco del Teatro Studio Borgna saranno Danilo Blaiotta, tra i più interessanti giovani talenti del jazz italiano, con il suo ultimo album Planetariat, e il cantautore, compositore e polistrumentista romano Giovanni Cosma aka Moonari. Tranne dove diversamente indicato, inizio spettacoli ore 21. Biglietti online su www.auditorium.com/it/ticket-one.

Alla Casa del Jazz, questi i concerti in programma alle ore 21: il 4 aprile sarà sul palco il sassofonista Mark Turner con il suo quartetto che lo vede accanto a Jason Palmer (tromba), Joe Martin (contrabbasso) e Jonathan Pinson (batteria); il 5 aprile è la volta di un altro quartetto, quello del chitarrista e compositore Francesco Sensi, accompagnato da Davide Cabiddu (pianoforte), Enrico Palmieri (contrabbasso) e Marcello Repola (batteria). Il 6 aprile il sassofonista Marco Zurzolo porta al pubblico la musica degli anni ’60 del secolo scorso, mentre il 7 aprile sarà la volta del compositore, arrangiatore, pianista e batterista Francesco Branciamore.

Il 7 aprile inoltre, alle ore 11, tornano le Lezioni di Jazz a cura di Stefano Zenni che questa settimana parlerà al pubblico della Controstoria del Jazz italiano nel corso dell’incontro con il jazzista Bruno Tommaso.

Biglietti online su www.ticketone.it.

Proseguono i concerti proposti dall’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Il 7 aprile alle 18, in Sala Petrassi, torna per il secondo anno la Maratona di musica da Camera. In ricordo di Alfonso Ghedin, violista, didatta e protagonista della musica italiana del Novecento, scomparso nel 2022. Sul palco, Andrea Lucchesini (pianoforte), Sonig Tchakerian, Ivan Rabaglia (violino) e Franco Petracchi (contrabbasso), con gli allievi dei Corsi di perfezionamento ceciliani. Un’occasione per ricordare ma anche per continuare a trasmettere, attraverso le musiche di Brahms, Dvořák, Schubert e Schumann, il messaggio di armonia, amicizia, fantasia e sapienza di un grande Maestro. Biglietti online su www.ticketone.it.

Il Teatro dell’Opera di Roma ospita una tra le opere più acclamate di Vincenzo Bellini, La sonnambula, in scena dal 9 al 17 aprile. Il melodramma in due atti, diretto dalla coppia di registi francesi Jean-Philippe Clarac e Olivier Deloeuil, noti come Le Lab (che curano anche scene e costumi), vede il ritorno al Teatro Costanzi del soprano americano di origine cubana Lisette Oropesa, che il pubblico ricorderà per l’indimenticabile film-opera La traviata diretta da Mario Martone durante la pandemia. Oropesa affronta per la prima volta nella sua carriera il ruolo di Amina (in cui si alternerà con Ruth Iniesta) affiancata da altri celebri interpreti come John Osborn, nei panni di Elvino (anche Marco Ciaponi), Roberto Tagliavini, che interpreta il conte Rodolfo (così come Manuel Fuentes), e Monica Bacelli, nel ruolo di Teresa. In scena anche Francesca Benitez (Teresa), Mattia Rossi (dal “Fabbrica” Young Artist Program, che vestirà i panni di Alessio), Giordano Massaro e Leonardo Trinciarelli (che si alterneranno nel ruolo del notaro). Sul podio dell’Orchestra del Teatro dell’Opera salirà Francesco Lanzillotta; il Coro è istruito da Ciro Visco. Drammaturgia di Luc Bourrousse; video di Pascal Boudet e Timothée Buisson. Libretto di Felice Romani. Prima replica, il 9 aprile alle 20. Il debutto sarà preceduto dalla Lezione di Opera di Giovanni Bietti in programma il 6 aprile alle ore 17. Biglietti online su www.ticketone.it.

CINEMA

Presso la Casa del Cinema a Villa Borghese dal 4 al 7 aprile Archimedia propone la XV edizione dell’Irish Film Festa, il festival dedicato al cinema e alla cultura irlandese diretto da Susanna Pellis. In programma dieci film in anteprima italiana, due classici (di cui uno inedito in Italia) e incontri con registi, attori e produttori. Confermata anche la sezione cortometraggi, con quindici opere in concorso, e una proiezione speciale, anche queste in anteprima. Tutte le proiezioni sono in lingua originale con sottotitoli in italiano e a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Info e programma su www.irishfilmfesta.org.

Dopo il successo dello scorso anno, dal 9 all’11 aprile torna il Premio Film Impresa, l’evento gratuito che celebra il racconto audiovisivo delle imprese, con la direzione artistica di Mario Sesti. Esplorare e sostenere creatività, coraggio, tradizione e legame con il territorio e innovazione: questo e tanto altro nei film, i cortometraggi e mediometraggi che concorreranno alla II edizione del Premio. Info e programma: www.filmimpresa.it.

Al Nuovo Cinema Aquila arriva in sala il 4 aprile Amor, pellicola presentata fuori concorso all’80ª Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica di Venezia, opera prima di Virginia Eleuteri Serpieri. La regista risponderà alle domande del pubblico il 5 aprile, al termine della proiezione delle ore 21, in compagnia di Giacomo Ravesi.

Sempre il 4 aprile torna in sala, nella versione restaurata, L’arpa birmana, film del 1956 di Kon Ichikawa (v.o.s.). Proseguono, inoltre, le proiezioni di Fela il mio Dio vivente, documentario indipendente diretto da Daniele Vicari, presentato alla Festa di Roma, già vincitore del Premio Movie to music e in gara ai David di Donatello.

Il 9 aprile, per la rassegna LUX Premio del pubblico, torna in sala Sull’Adamant – Dove l’impossibile diventa possibile (v.o.s.) del maestro del documentario Nicolas Philibert, Orso d’Oro a Berlino nel 2023 e candidato a un EFA e a un Premio César.

Proseguono, infine, le proiezioni di May December di Todd Haynes (anche in v.o.s.), La sala professori di İlker Çatak, Dune – Parte 2 diretto da Denis Villeneuve (anche in v.o.s.) e la versione restaurata di Quarto Potere, capolavoro del 1941 diretto da Orson Welles (v.o.s.). Calendario completo disponibile su www.cinemaaquila.it.

Nella Sala Cinema del Palazzo Esposizioni Roma prosegue fino al 28 aprile la rassegna Magnifiche ossessioni. Capolavori del mélo hollywoodiano 1951-1959, a cura di Azienda Speciale Palaexpo e La Farfalla sul Mirino. Dai conflitti generazionali alla condizione della donna, dai problemi psichici alla questione razziale, fino alla critica della società dei consumi, molti temi sorprendenti per l’epoca fanno capolino in questi film grazie al genio di registi come Sirk, Ray, Minnelli e Kazan. Queste le proiezioni della settimana in programma alle ore 20: Improvvisamente l’estate scorsa di Joseph L. Mankiewicz (4 aprile); Un tram che si chiama desiderio di Elia Kazan (5 aprile); Come le foglie al vento di Douglas Sirk (6 aprile); I peccatori di Peyton di Mark Robson (7 aprile); Il trapezio della vita, sempre diretto da Douglas Sirk (9 aprile). Tutti i film sono in versione originale sottotitolata in italiano. Ingresso libero fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria dalle ore 9 del giorno precedente alla proiezione fino a un’ora prima su www.palazzoesposizioniroma.it.

KIDS

Nell’ambito del progetto Mercato della Formazione, rassegna laboratoriale proposta dall’Associazione Culturale Calpurnia, all’interno dell’ex Mercato di Torre Spaccata (via Filippo Tacconi 11), il 5 e 6 aprile dalle 16 alle 18 sono in programma le prime due date del laboratorio Ceramica artistica in allestimenti teatrali a cura di Silvia Lombardi, destinato a ragazzi dai 15 ai 18 anni. Ogni partecipante lavorerà prima su forme piccole consigliate, per poi sviluppare progetti personali, dal cartaceo alla materia, trasformando la terracotta in forme fuori dalla tradizione. Un percorso creativo alla ricerca di creature ancora non esistenti e vasi autobiografici (fino all’11 maggio; max 10 partecipanti). I manufatti saranno esposti al pubblico il 5 e 6 luglio al Teatro Biblioteca Quarticciolo. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria alla mail organizzazione@asscalpurnia.it.

Il Teatro Villa Pamphilj ospita il 6 aprile alle 16.30 IMPROCOMICS® – The Show, progetto ideato e diretto da Daniele Marcori in collaborazione con Cooperativa Mestieri del Palco Associazione culturale e CulturSocialArt. Lo spettacolo mette in scena un processo multidisciplinare restituendo una performance interattiva coinvolgente. Con il coordinamento creativo di Raffaella Ceres, vengono costruite in scena storie sotto forma di spettacolo, grazie alla contaminazione fra l’arte grafica del fumetto, l’improvvisazione teatrale e la musica. Lo spettacolo vedrà l’alternarsi sul palcoscenico di improvvisatori professionisti (Susanna Cantelmo, Alessandro Cassoni, Massimo Ceccovecchi, Deborah Fedrigucci), un musicista (Alessio Granato) e due disegnatori (Vittoria Maria Leonetti, Riccardo Terrana). A pagamento; info e prenotazioni: scuderieteatrali@gmail.com – 06.5814176.

A partire dal mese di aprile, la Casa del Cinema di Villa Borghese inaugura una speciale programmazione dedicata alle famiglie con Forever Kids. Le proiezioni si terranno nella fascia mattutina della domenica, a partire dalle ore 11. Si inizia il 7 aprile con Gli Aristogatti di Wolfgang Reitherman, classico dell’animazione basato su un racconto di Tom McGowan e Tom Rowe e primo film prodotto dalla Disney dopo la morte del suo fondatore. Biglietti online su www.boxol.it. Info: www.casadelcinema.it.

Al Teatro del Lido di Ostia il 7 aprile alle 17, per la rassegna Cascasse il Mondo, va in scena Pinocchio Game, spettacolo di danza per tutte le età, presentato da Con.Cor.D.A. e Movimentoinactor Teatrodanza, che propone una rilettura contemporanea della favola di Collodi. Un Pinocchio dei giorni nostri, risucchiato in un videogame, vive da burattino rocambolesche disavventure nella realtà virtuale. La regia e la coreografia sono di Flavia Bucciero, la messa in scena visiva è a cura di Valerio Ciminelli. Interpreti: Leila Ghiabbi, Fausto Paparozzi, Iolanda Del Vecchio e Alice Covili. Biglietti online su www.vivaticket.com.

Queste le proposte della settimana promosse dal settore Education dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia per il pubblico dei più piccoli e le loro famiglie. Dopo il successo della scorsa stagione, il 7 aprile alle 16, nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, torna la favola sinfonica Pierino e il lupo di Sergej Prokof’ev. L’esecuzione delle musiche è affidata ai giovani musicisti della JuniOrchestra diretta da Simone Genuini, mentre Stefano Fresi si cimenterà nel ruolo del Narratore. Il concerto si aprirà con la Marcia op. 99 di Prokof’ev alla quale seguiranno alcune delle musiche più belle e avvincenti composte da John Williams per il film Jurassic Park.

Il 9 aprile alle 12, nel Teatro Studio Borgna, è in programma la lezione-concerto, condotta da Gregorio Mazzarese, Tutti in forma tra Mozart e disco music, durante la quale verranno eseguite musiche di Mozart, Strauss e Gloria Gaynor. Si partirà da canzoni di successo per arrivare a conoscere alcune delle forme utilizzate dai compositori di musica classica e di musica leggera. L’obiettivo è quello di fornire ai ragazzi gli strumenti per analizzare, comprendere e valutare tutti i generi di musica.

Biglietti online su www.ticketone.it.

Dal 4 al 7 aprile alla Fiera di Roma (ingresso Est, via A.G. Eiffel; ingresso Nord, via Portuense 1645-1647) torna il Romics, Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, giunto alla XXXII edizione. Anche in questa occasione, le Biblioteche di Roma saranno presenti con uno stand e una ricca proposta di attività e incontri tra seminari, letture, laboratori di disegno e giochi di ruolo, con una novità: il Premio Giovani Lettori – Premio del Pubblico Graphic Novel con i Circoli di Lettura composti da giovani lettrici e lettori delle Biblioteche Arcipelago, Cornelia, Galline Bianche, Laurentina, Elsa Morante, Raffaello, Valle Aurelia e Villa Leopardi che voteranno i sei titoli selezionati dalla Giuria del Premio Romics del Fumetto, in vista della premiazione del 6 aprile. Calendario completo su: https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/le-biblioteche-di-roma-a-romics/34663.

Tra le altre iniziative promosse questa settimana da Biblioteche di Roma per bambini e ragazzi si segnala, il 4 aprile alle 16.30, presso la Biblioteca Casa dei Bimbi, il nuovo incontro del corso-laboratorio teatrale Sipario. Le Maschere della Commedia dell’Arte a cura della Ludoteca diffusa Giro Giro in tondo (dagli 8 anni); prenotazione: 06.45460381 – ill.casabimbi@bibliotechediroma.it. Il 6 aprile alle 11, la Biblioteca Villino Corsini a Villa Pamphilj ospita l’ultimo appuntamento del progetto Mondo Calvino, a cura dell’associazione Artludik, dal titolo La Villa labirinto ispirato a La foresta-radice-labirinto di Italo Calvino (4-6 anni). L’attività si svolge all’aperto e verrà rimandata in caso di maltempo; prenotazione: l.nocchi@bibliotechediroma.it. L’8 aprile alle 17, si torna alla Biblioteca Casa dei Bimbi per Trotterellando tra le storie, letture di storie, filastrocche e albi illustrati per i più piccoli (12-36 mesi); prenotazione: 06.45460381 – ill.casabimbi@bibliotechediroma.it. L’8 aprile alle 17, la Biblioteca Borghesiana propone il laboratorio a tema sportivo 3, 2, 1 Via! in occasione della Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, istituita dall’ONU, che ricorre il 6 aprile (5-10 anni); info: 06.45460361 – borghesiana@bibliotechediroma.it. Continuano, infine, alla Biblioteca Goffredo Mameli i pomeriggi di letture a bassa voce con Ti leggo una storia, a cura delle bibliotecarie e dei volontari del Servizio Civile Universale: il 4 aprile alle 17 per bimbi dai 4 ai 6 anni e il 9 aprile, alla stessa ora, da 0 a 3 anni. Info: 06.45460541 – ill.goffredomameli@bibliotechediroma.it.

Per le attività promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e rivolte a famiglie e bambini, al Planetario di Roma proseguono gli appuntamenti a tema astronomico: il 6 aprile alle 12 torna lo spettacolo giocoso e interattivo Girotondo tra i Pianeti, mentre il 7 aprile Gabriele Catanzaro, nei panni dello stravagante Dottor Stellarium, guiderà i più piccoli a scoprire il mondo delle stelle con gli spettacoli Vita da stella (ore 12) e Accade tra le stelle (ore 18). Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it – www.planetarioroma.it.

Al Palazzo Esposizioni Roma il 7 aprile alle 11 è in programma Sotto il segno di Accardi, visita animata in mostra e laboratorio dedicati alla vita e alle opere della grande artista Carla Accardi. Segno, forma e colore sono gli ingredienti principali della sua ricerca, dal bianco e nero degli esordi fino ai colori fluo degli anni ’60 su plastica trasparente, in un’armonia compositiva sempre sorprendente. In Atelier, il segno astratto sarà il punto di partenza per un grande gioco visivo all’interno del Cubo con cui sperimentare pieni e vuoti, ritmi e ripetizioni, ribaltamenti e cambi di direzione. Per bambine e bambini dai 7 agli 11 anni. Prenotazioni su https://ecm.coopculture.it.

Nella Sala fontana prosegue fino al 19 maggio la mostra dedicata a Vladimir Radunsky, russo di nascita e americano d’adozione, tra i più noti illustratori di libri per bambini, la cui caratteristica espressiva principale è quella di accostarsi a temi e scritture diverse – prose o poesie – che lo hanno spinto a utilizzare stili e tecniche differenti, dalla pittura realistica ai collage astratti. L’esposizione è a cura di Kiril Ass con Nadja Korbut. Visitabile gratuitamente dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20, ultimo ingresso un’ora prima.

INCONTRI

Nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone tornano gli appuntamenti del ciclo Lezioni di Storia – I confini del mondo promossi dalla Fondazione Musica per Roma. Il 7 aprile alle 11 il geografo Franco Farinelli (professore emerito all’Università degli Studi di Bologna) salirà sul palco per l’incontro Dalle mappe al web. Il destino dei confini. Lo stato moderno è strettamente legato al concetto di “mappa”: si definisce, infatti, a partire da confini lineari e obbedisce rigorosamente alla logica della geometria classica. Che cosa succede quando al sistema euclideo delle mappe si sostituisce una forma di rappresentazione – quella del web – che obbedisce a una logica opposta? Biglietti online su www.auditorium.com/it/ticket-one.

ARTE

Al MACRO, queste le mostre visitabili fino al 25 agosto: Accelerazione a cura di Matteo Binci e Valerio Mattioli, dedicata alla produzione di Stefano Tamburini, profetico “ingegnere dei media” il cui lavoro viene riletto alla luce del tema dell’accelerazione, già centrale della sua opera e qui amplificato dai contributi testuali del filosofo Franco “Bifo” Berardi, della teorica Amy Ireland, del dj e musicista Steve Goodman e del designer Silvio Lorusso; Cosmogonie, a cura di Luca Lo Pinto, che presenta il lavoro di Laura Grisi, artista che ha sempre evaso le categorie del suo tempo, il cui lavoro è contestualizzato in relazione a quello di altre artiste, quali Leonor Antunes, Nancy Holt e Liliane Lijn. Sette grandi opere esposte, realizzate con diversi media (suono, pittura, video e installazioni luminose). Lo Pinto firma la curatela anche di HYbr:ID, esposizione dell’artista e musicista tedesco Carsten Nicolai, aka Alva Noto, la cui ricerca si muove costantemente tra linguaggio visivo e sonoro, del quale indaga le qualità fisiche e le possibilità espressive con l’intento di oltrepassare gli stretti confini delimitati dalla tradizione musicale codificata. È sempre curata da Luca Lo Pinto Una casa ontologica che, attraverso un allestimento che evoca la sua casa romana, rappresenta il personale linguaggio dell’artista e designer Luigi Serafini. La mostra è concepita come un’opera espansa, un ambiente in cui l’artista ha creato un meta-ritratto che trasporta all’interno del museo la sua attitudine immaginifica. Nell’ambito dell’esposizione, il 9 aprile alle 18.30 Serafini incontrerà il pubblico nell’auditorium del museo per un nuovo appuntamento di Una storia, il format del ciclo Agorà che invita gli artisti a presentare una loro personale “storia dell’arte”. Durante la lecture, Serafini condurrà gli spettatori in un viaggio attraverso i riferimenti visivi, sonori, letterari, cinematografici, filosofici che hanno influenzato e che nutrono il suo inesauribile immaginario (ingresso libero).

Proseguono, infine, fino al 12 maggio: 25 Years of Always Stress with BLESS, dedicata al duo parigino e berlinese Bless, studio transdisciplinare nato nel 1995 dalla collaborazione di Desiree Heiss con Ines Kaag e che lavora ai confini tra moda, design e interventi nello spazio in forma di oggetti, e la mostra Triviale che, attraverso installazioni e video, presenta il lavoro dell’artista francese, di base a Roma, Pauline Curnier Jardin.

Tutte le mostre sono a ingresso gratuito e visitabili dal martedì al venerdì ore 12-19; sabato e domenica ore 10-19. Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

Al Palazzo Esposizioni Roma fino al 9 giugno è visitabile la mostra Carla Accardi a cura di Daniela Lancioni e Paola Bonani, promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, ideata, prodotta e organizzata da Azienda Speciale Palaexpo e realizzata in collaborazione con Archivio Accardi Sanfilippo e con il sostegno della Fondazione Silvano Toti. Nel centenario della nascita, l’antologica celebra l’artista, figura cardine della cultura visiva contemporanea italiana e internazionale. In mostra, circa cento opere che abbracciano l’intera biografia della Accardi. Aderente alle istanze della contemporaneità, il suo lavoro è stato negli anni determinante per la nascita e lo sviluppo di nuovi modi di intendere l’opera d’arte: dall’astrattismo dell’immediato dopoguerra all’informale, dalla pittura-ambiente a un’arte dematerializzata, sino alla “joie de vivre”. Visitabile dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20, ultimo ingresso un’ora prima. Biglietti online su https://ecm.coopculture.it.

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali si segnala che, dal 5 aprile, a Villa Torlonia, dopo importanti lavori conservativi e di messa in sicurezza, riaprono nuovamente al pubblico, con visite guidate e con un nuovo allestimento multimediale, il Rifugio antiaereo e il Bunker, le due strutture sotterranee realizzate nei primi anni del secondo conflitto mondiale al di sotto del Casino Nobile, per proteggere Mussolini da eventuali attacchi aerei. Il nuovo allestimento, fotografico e audio-video, consente una visita immersiva ed esperienziale per poter percepire le sensazioni su cosa vuole dire ritrovarsi in un rifugio durante un bombardamento aereo. https://www.museivillatorlonia.it.

Torna inoltre il 7 aprile, come ogni prima domenica del mese, l’ingresso gratuito per tutti nei Musei civici e in alcune aree archeologiche della città come il Circo Massimo (ore 9.30-19, ultimo ingresso alle 18), i Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana ore 9-19.15, ultimo ingresso un’ora prima) e l’Area Sacra di Largo Argentina (ingresso da via di San Nicola De’ Cesarini di fronte al civico 10, ore 9.30-19, ultimo ingresso alle 18). Per l’occasione sarà visitabile gratuitamente anche il nuovo Museo della Forma Urbis (ore 10-16, ultimo ingresso alle 15), che custodisce i frammenti della Forma Urbis Romae, la pianta di Roma fatta incidere su marmo dall’imperatore Settimio Severo, una delle più rare e importanti testimonianze della città antica. Il Museo è allestito all’interno del Parco Archeologico del Celio (sempre ad accesso libero e gratuito per tutti ore 7-20, ingresso da viale del Parco del Celio 20/22 e Clivo di Scauro 4). Nei Musei civici saranno visitabili gratuitamente sia le collezioni permanenti sia le mostre temporanee, a eccezione della mostra Fidia allestita nello spazio Villa Caffarelli – Musei Capitolini; delle mostre UKIYOE. Il Mondo Fluttuante. Visioni dal Giappone e Giacomo Matteotti. Vita e morte di un padre della Democrazia ospitate entrambe al Museo di Roma a Palazzo Braschi; della mostra Oltre lo spazio, oltre il tempo. Il sogno di Ulisse Aldrovandi allestita al Museo Civico di Zoologia; della visita in realtà aumentata e virtuale Circo Maximo Experience (ore 10-16, ingresso ogni 15 minuti, l’ultimo alle 14.50), alle quali si potrà partecipare con biglietto a tariffazione ordinaria (per i possessori della MIC Card è consentito l’ingresso con biglietto ridotto). www.circomaximoexperience.it.

Tante anche le iniziative proposte in settimana da Patrimonio in Comune, il programma rivolto a tutti, per far conoscere, attraverso visite, itinerari e incontri, il patrimonio culturale della città. Per il ciclo Archeologia in Comune, il 4 aprile alle 15.15, Francesco Pacetti guiderà una visita a Monte Testaccio, familiarmente chiamato dai romani “monte dei cocci”, il gigantesco accumulo volontario formatosi tra il I e il III secolo d.C., composto da frammenti di anfore destinate al trasporto dell’olio (appuntamento in via Nicola Zabaglia 24; il percorso presenta barriere architettoniche e non è accessibile a disabili motori). Due appuntamenti sono previsti il 5 aprile, entrambi a cura di Carla Termini che alle 11 guiderà la visita Il trionfo dell’acqua: il ninfeo di Alessandro Severo all’Esquilino, per conoscere il grandioso e scenografico ninfeo fatto edificare dall’imperatore Alessandro Severo, del quale rimangono oggi solo imponenti resti (appuntamento in piazza Vittorio Emanuele, ingresso lato via Carlo Alberto del giardino Nicola Calipari), mentre alle 15.15 i visitatori verranno accompagnati alla scoperta del Ninfeo degli Annibaldi, appartenente a una ricca dimora aristocratica e databile tra la fine della Repubblica e l’età augustea (appuntamento in via degli Annibaldi, angolo via del Fagutale). Il 7 aprile alle 10.30, a cura di Simonetta Serra, si terrà una visita a Porta Maggiore, la poderosa struttura in travertino realizzata per monumentalizzare gli archi di due acquedotti di epoca claudia, e al Sepolcro del fornaio Marco Virgilio Eurisace che sorgeva subito fuori la Porta (appuntamento in piazza di Porta Maggiore, angolo via Statilia; il percorso è sconsigliato a persone con mobilità ridotta). Un doppio appuntamento è previsto anche il 9 aprile: alle 14.30 Marialetizia Buonfiglio guiderà la visita, con traduzione LIS, Spettacoli e spettatori al Circo Massimo per raccontare la genesi, gli sviluppi e le trasformazioni dello spazio delle corse fino ai vari utilizzi della valle in età moderna (appuntamento presso la biglietteria del Circo Massimo), mentre alle 15.15, Sergio Palladino condurrà la visita al Colombario di Pomponius Hylas, il sepolcro di età imperiale dal ricco apparato figurativo, venuto alla luce nel 1831 (appuntamento in via Latina 10, all’interno del Parco degli Scipioni).

Nell’ambito della seconda edizione di Roma Racconta… le professioni del patrimonio culturale, il ciclo di conferenze in presenza e online rivolte a docenti e studenti universitari per approfondire le professioni che ruotano intorno al grande mondo del patrimonio culturale, il 4 aprile alle 16.30 presso il Museo di Roma a Palazzo Braschi, Sonia Bellavia (Sapienza Università di Roma) terrà l’incontro Salomé di Wilde al Teatro Valle con Lyda Borelli. Lo storico del teatro, mentre il 9 aprile, sempre alle 16.30 e nella stessa sede, Daniela Vasta terrà l’incontro Reality Optional. Miaz Brothers con i maestri del XX secolo. Il curatore di mostre, al quale parteciperanno gli artisti Miaz Brothers, i fratelli Roberto e Renato, e Claudio Crescentini, curatore della mostra in corso alla Galleria d’Arte moderna in via Crispi. La partecipazione in presenza è libera e gratuita fino a esaurimento posti. Per la partecipazione online verranno accettate soltanto le prenotazioni effettuate entro le ore 14 del giorno stesso della conferenza.

Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19). www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it.

Dal 5 al 28 aprile, il foyer del Teatro del Lido di Ostia, nell’ambito del Progetto Miaohaus, ospita la mostra Essere senza figliɜ e creare possibilità. Opere di Marta Cavicchioni, realizzate per il progetto Lunàdigas, che disinnescano le convenzioni sociali sulla genitorialità e aprono a orizzonti poco esplorati, dove affetto e desiderio trovano altre forme per esprimersi. In occasione del vernissage (il 5 aprile alle 17), verrà proiettato il docufilm Lunàdigas, ovvero delle donne senza figli di Nicoletta Nesler e Marilisa Piga. Ingresso gratuito da venerdì a domenica 17-20 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

ATTIVITÀ DELLE BIBLIOTECHE

Tra gli eventi in programma questa settimana nelle Biblioteche di Roma si segnala il 4 aprile alle 17.30, presso la Biblioteca Flaminia, la presentazione del libro Il meeting (Affiori editore, 2024) di Lidia Popolano, terzo romanzo della “Trilogia dell’innocenza”, ambientato negli anni Trenta del XX secolo tra scoperte avveniristiche nel campo della medicina e la storia, che irrompe bruscamente nella vita di un gruppo di scienziati impegnati nella ricerca. Dialoga con l’autrice Gisella Blanco. Info e prenotazioni: 06.45460 441 – ill.flaminia@bibliotechediroma.it.

Due gli appuntamenti in calendario il 5 aprile: alle 17.15, presso la Biblioteca Guglielmo Marconi, l’autore Roberto Maggiani presenta Poscienza (Il ramo e foglia Edizioni, 2024), crasi tra “poesia” e “scienza”, neologismo con il quale si intende unire le suggestioni e i linguaggi letterari con quelli scientifici. Intervengono il poeta e saggista Roberto Deidier e Mariella Palese, coordinatrice del Circolo di lettura Ipazia della Biblioteca. Letture ad alta voce del gruppo A Viva Voce. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Info: 06.45460301 – guglielmomarconi@bibliotechediroma.it. Alle 17.30 invece, presso la Biblioteca Joyce Lussu, secondo incontro nell’ambito del ciclo La lettura come strumento di benessere, in collaborazione con La voce di Rita OdV, per riflettere su tematiche di genere e violenza contro le donne, questa settimana dedicato alla lettura del libro Oliva Denaro di Viola Ardone (Einaudi, 2021); prenotazione: ill.lussu@bibliotechediroma.it.

L’8 aprile alle 17.30, alla Biblioteca Villa Leopardi, si terrà la presentazione del libro Assalto a San Lorenzo. La prima strage del fascismo al potere di Gabriele Polo (Donzelli, 2024) che incontrerà il pubblico con Arianna Camellini. Modera l’incontro Nunzia Penelope. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Foto di repertorio