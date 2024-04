Incessante è stata l’attività di controllo e prevenzione sulle strade e autostrade da parte della Polizia di Stato, soprattutto nelle giornate di festa e di controesodo nella provincia di Frosinone.

Ubriaco passeggia in autostrada: interviene la Polizia Stradale di Frosinone. I controlli

Gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Frosinone hanno controllato 389 veicoli, 449 persone, contestando 73 infrazioni per un totale di 173 punti, ritirando 6 patenti e 5 carte di circolazione.

In particolare, nella giornata di Pasquetta, gli agenti della Polizia Stradale della Sottosezione di Frosinone hanno fermato un pedone che, palesemente ubriaco ed in stato confusionale, passeggiava in autostrada tra la corsia di emergenza e quella di sorpasso.

