Condizioni cliniche stabili per la bambina di nove anni arrivata ieri sera all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù dopo essere stata operata d’urgenza in Thailandia per le conseguenze di un tumore cerebrale.

Condizioni cliniche stabili per la bimba rimpatriata dalla Thailandia: la nota dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma

La piccola è stata rimpatriata con un volo dell’Aeronautica Militare a bordo del quale era presente un team di infermieri e medici rianimatori e neurochirurghi dell’Ospedale della Santa Sede.

La bambina è adesso ricoverata nel reparto di Neuro-oncologia dove si sta procedendo ai necessari approfondimenti diagnostici per valutare i prossimi trattamenti.

Foto di repertorio