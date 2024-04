Due ragazzi giovanissimi hanno ottenuto questa mattina, 2 aprile 2024, la cittadinanza italiana: gli auguri del sindaco di Paliano, Domenico Alfieri.

Paliano, cittadinanza italiana a due giovani ragazzi: il post di auguri del Sindaco

“Voglio esprimere i miei più calorosi auguri a Hashemi Taqi e Tepes Andrea Maria, due giovani ragazzi che questa mattina hanno ottenuto la cittadinanza italiana.

Un giorno di grande gioia e celebrazione, non solo per loro, ma anche per tutta la nostra Comunità che è pronta ad accoglierli ufficialmente a braccia aperte.

Che questo nuovo capitolo della vostra vita sia colmo di successi, soddisfazioni e felicità“, è quanto postato dal sindaco di Paliano, Domenico Alfieri.

Foto da Facebook