Di solito cadere da un camion in corsa non può essere considerata una fortuna. Ci sono casi, però, in cui si rivela essere la salvezza.

Maiale cade da un camion e si salva dal macello – Video

È il caso di un maiale che mentre veniva trasportato al macello insieme ad altri suini, è caduto dal cassone del camion a cui era a bordo dopo che si è aperta inavvertitamente la sponda posteriore ed è ruzzolato sul ciglio di una trafficatissima strada nella città di Huangshan, nella provincia cinese di Anhui. La sua fortuna, però, non è finita qui.

Oltre a non essersi ferito nel volo, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato anche recuperato da un camionista gentile, che ha fermato il suo mezzo e lo ha caricato e trasportato al più vicino veterinario, a dimostrazione che il suino può ancora credere nella bontà degli esseri umani. Un video diventato virale mostra il maiale vivo che sguiscia da un camion di bestiame prima di precipitare sulla strada trafficata.

Ecco il video dell’incredibile episodio disponibile all’indirizzo: https://www.itemfix.com/v?t=6xxa9n&jd=1

Foto di repertorio