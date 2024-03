“Una Scuola per il Futuro“: un incontro di rendicontazione ricco di spunti interessanti quello che si è tenuto al teatro Vittorio Veneto di Colleferro, nel pomeriggio di mercoledì 27 marzo.

“Una scuola per il futuro”: l’incontro presso il teatro di Colleferro. Ecco i dettagli

La rete di scuole “Rendere conto per rendersi conto” ha ritenuto importante riflettere sui dati relativi alle prove nazionali standardizzate, sulle prove parallele, sulle priorità e i traguardi del Rapporto di Autovalutazione, sulla progettualità delle quindici scuole della rete. Ospite d’eccezione il Dott. Damiano Previtali, Dirigente presso l’Ufficio VI del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che si interessa del Sistema nazionale di Valutazione.

Il suo contributo, attraverso un linguaggio tecnico ma al tempo stesso molto efficace, ha dato spessore al lavoro della Rete, avvalorando sempre di più l’utilizzo dei documenti strategici per una scuola che vuole realizzare importanti traguardi. Altra prestigiosa presenza quella del Dott. Giovanni Vinciguerra, Direttore dell’editoriale Tuttoscuola, una tra le testate più accreditate nel settore dell’istruzione.

L’Ente Tuttoscuola inoltre è accreditato da diversi anni per formare e aggiornare tutto il personale scolastico. Strategici i suggerimenti che ha offerto per realizzare al meglio progetti finanziati con i fondi del Pnrr. A fare gli onori di casa il Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Alfredo Vinciguerra, capofila della rete, la Dott.ssa Marika Trezza, che ha aperto i lavori salutando e ringraziando tutti gli intervenuti, particolarmente i docenti che hanno reso possibile il lavoro realizzato. Ha ribadito, inoltre, l’importanza della Rendicontazione Sociale intesa come momento di crescita e di riflessione comune.

Non è mancato neanche il saluto del Sindaco di Colleferro, che ha augurato di poter continuare negli anni con queste riflessioni fruttuose, nella logica di una crescita e di un miglioramento continuo, per concretizzare una scuola sempre più aperta ai mutamenti di una società in costante evoluzione.