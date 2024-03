Poste Italiane assume informatici a Roma

Poste Italiane cerca junior developer da impiegare presso la struttura Information Technology di Roma in attività di progettazione, sviluppo e monitoraggio dei prodotti e servizi digitali offerti.

I dettagli dell’offerta di lavoro

Neolaureati – laurea triennale o specialistica/magistrale – in Informatica, Ingegneria informatica, Sistemi informatici, Ingegneria del software, che avranno l’opportunità di sviluppare le competenze necessarie a diventare professionisti in ambito IT.

Ruolo e Responsabilità:

I Junior Developer avranno la possibilità di:

Progettare e implementare soluzioni applicative

Supportare il Business nell’analisi delle esigenze e dei requisiti

Partecipare alla definizione delle soluzioni IT in conformità ai requisiti e alle linee guida tecniche

Svolgere analisi funzionale e stesura della documentazione tecnica

Definire e monitorare l’avanzamento dei piani di progetto

Requisiti:

Conoscenza dei sistemi operativi Linux e Windows

Competenza nello sviluppo in Java, PHP, Python e degli IDE di riferimento

Dimestichezza con il software distribuito e containerizzato (microservizi) e le catene CI/CD

Conoscenza sui linguaggi javascript

Sede di lavoro

Roma

Trasforma la tua passione in opportunità – entra a far parte di Poste Italiane!