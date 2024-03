Un autobus è caduto da un ponte in un burrone, prendendo fuoco e provocando la morte di 45 passeggeri su 46 in Sud Africa giovedì. Secondo il Ministero dei trasporti, l’unica sopravvissuta è stata una bambina di otto anni, che ha riportato ferite gravi.

L’incidente è avvenuto vicino a Mmamatlakala, nella provincia di Limpopo, a circa 300 chilometri a nord di Johannesburg. Secondo quanto riferito, l’autobus, in viaggio dal Botswana a Moria, nel nord del Sud Africa, ha perso il controllo, si è scontrato con le barriere sul ponte ed è precipitato oltre il bordo prima di prendere fuoco all’impatto. Una dichiarazione del ministero afferma: “Si presume che l’autista abbia perso il controllo, scontrandosi con le barriere sul ponte, facendo sì che l’autobus oltrepassasse il ponte e colpisse il suolo, dove ha preso fuoco”. Le operazioni di salvataggio sono proseguite fino a tarda notte, complicate dalle condizioni dei corpi e dei rottami.

Alcuni corpi sono stati bruciati in modo irriconoscibile, e altri sono rimasti intrappolati tra i detriti o sparsi sulla scena dell’incidente, si legge nella dichiarazione. Sebbene l’autobus avesse una targa del Botswana, le autorità stavano ancora confermando la nazionalità dei passeggeri. Il ministro dei trasporti Sindisiwe Chikunga ha visitato il luogo dell’incidente e ha promesso un’indagine approfondita sull’incidente. Poche ore prima dell’incidente, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il presidente Cyril Ramaphosa aveva invitato alla cautela durante il viaggio per le vacanze di Pasqua.

“Facciamo del nostro meglio per rendere questa Pasqua sicura. La Pasqua non deve essere un momento in cui restiamo seduti e aspettiamo di vedere le statistiche sulle tragedie o sugli infortuni sulle nostre strade”, ha affermato.