Nell’ambito di controlli finalizzati al contrasto del commercio illegale di pezzi di auto derivanti da furti di veicoli, agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale, a seguito di accertamenti su un veicolo di provenienza furtiva su un terreno in località Colle del Sole, hanno svolto ulteriori verifiche in tutta l’area verde, rinvenendo diversi furgoni, roulotte, autoveicoli, parti di carrozzeria, pneumatici usati e un accumulo di rifiuti speciali e pericolosi, accatastati su una parte del terreno di proprietà privata.

I fatti

Tra i mezzi presenti, alcuni sono stati trovati privi di targhe e altri componenti, smontati, con il presunto fine di destinare le varie parti al commercio con autorizzato dei pezzi di ricambio usati.

La pattuglia ha posto sotto sequestro sia i veicoli, ormai in stato fatiscente, sia l’intera area, estesa per circa 1500 metri quadrati, trasformata in un vera e propria discarica abusiva, con i conseguenti danni ambientali causati dall’abbandono di rottami e rifiuti pericolosi a diretto contatto con il suolo, senza alcuna protezione per evitare infiltrazioni di sostanze inquinanti all’interno del terreno.

Due le persone, di 75 e 54 anni, individuate quali responsabili degli illeciti e che sono state denunciate per violazione per gravi reati ambientali.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.