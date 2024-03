Pontecorvo, auto in fiamme in A1: paura ieri pomeriggio

Alle 16:30 di ieri, 29 marzo 2024, i vigili del fuoco del distaccamento territoriale di Cassino sono intervenuti in autostrada A1 direzione nord, in prossimità del casello autostradale di Pontecorvo, per l’incendio di un’autovettura.

Pontecorvo, auto in fiamme in A1: paura nel pomeriggio di ieri. Intervengono i Vigili del Fuoco

Sul posto sono intervenuti 5 uomini ed un APS (Auto Pompa Serbatoio) che in pochi minuti hanno spento le fiamme che avvolgevano l’auto.

Le 3 persone a bordo dell’autovettura sono rimaste illese avendo abbandonato il mezzo al principio di incendio.

Temporaneamente chiusa la corsia autostradale interessata.

Dopo aver ripristinato le condizioni di sicurezza, l’intervento è terminato alle 17.00

Sul posto la polizia autostradale per quanto di competenza.