Sarà l’Astral, come da delibera di giunta regionale, il soggetto attuatore dell’intervento di realizzazione di opere di urbanizzazione in area PEEP (sottozona via America Latina), con lavori di realizzazione stradale e verde pubblico, parcheggi e servizi, come dal progetto presentato dall’amministrazione Mastrangeli attraverso gli uffici preposti.

Frosinone, 3 milioni per opere urbanizzazione via America Latina

L’intervento, proposto in sede di concertazione e di programmazione delle azioni della Regione in relazione al “programma di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana”, mediante opere di urbanizzazione primaria e secondaria, usufruisce di un finanziamento di 3.100.000 euro.

“Il ringraziamento della nostra Amministrazione va alla Regione Lazio per aver accolto la nostra richiesta di attenzione sull’argomento. L’obiettivo dell’amministrazione – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – è favorire il miglioramento dello spazio urbano, con iniziative che accompagnino la città verso una crescita sostenibile, secondo un nuovo modello urbano, di città integrata con il proprio territorio, significativamente dotata di infrastrutture e di servizi di valore, nell’ottica di un incremento della qualità della vita per tutti i cittadini“.

“Il tipo di intervento – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Angelo Retrosi – riguarda la realizzazione della viabilità e delle relative aree a standard nel comparto n. 6 – Sottozona di Via America Latina, come individuato nel Piano Peep del comune di Frosinone. Il progetto prevede la realizzazione delle reti necessarie per il passaggio delle utenze e dei nuovi tratti stradali, con la funzione di servire tutti i lotti edificati”.

Le aree a standard ricomprese nel progetto sono le seguenti: aree destinate a parcheggio pubblico (P1, P2, P3), ubicate in prossimità degli interventi edilizi. Si prevede la realizzazione della fondazione stradale con binder e strato di usura; aree destinate a verde attrezzato, con piantumazione di nuove alberature, realizzazione di vialetti pedonali, fornitura e posa in opera di arredo urbano e di illuminazione pubblica; aree destinate a servizi di interesse pubblico.”