Meteo Pasqua e Pasquetta 2024: che tempo farà nelle province di Roma e Frosinone? Ecco le previsioni per domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile.

Pasqua e Pasquetta in provincia di Roma

Domenica 31 marzo: cieli in prevalenza poco nuvolosi, non sono previste piogge. A Roma, la temperatura massima sarà di 23°C, la minima di 14°C.

Lunedì 1° aprile: cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a deboli piogge. Nel corso della giornata, sono previsti 3mm di pioggia. A Roma, la temperatura massima sarà di 22°C, la minima di 14°C.

Pasqua e Pasquetta in provincia di Frosinone

Domenica 31 marzo: cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. A Frosinone, la temperatura massima sarà di 21°C, la minima di 11°C

Lunedì 1° aprile: cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, deboli piogge dal pomeriggio. Sono previsti 5mm di pioggia. A Frosinone, la temperatura massima sarà di 19°C, la minima di 12°C.

Fonte: 3Bmeteo

