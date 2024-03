Grave incidente ad Ardea: muore una bimba di soli 8 anni

Alle ore 15:45 di oggi, 28 marzo 2024, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Pontina Vecchia incrocio via della Pescarella, ad Ardea, con la squadra VF di Pomezia, a seguito di un grave incidente stradale che ha visto coinvolte tre autovetture.

Ardea, tragico incidente nel pomeriggio di oggi: muore una bimba

Nel sinistro sono rimasti feriti tre bambini di età compresa tra gli 8 e i 10 anni, che sono stati trasportati in ospedale, più un adulto che è stato elitrasportato da Pegaso al San Camillo in codice rosso.

Nello scontro purtroppo ha perso la vita una bambina di 8 anni.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale ed il 118. Potrebbero seguire aggiornamenti.