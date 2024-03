Nel tardo pomeriggio di ieri, gli agenti del X Distretto Lido di Roma hanno arrestato un romano di 42 anni perché gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia e di inottemperanza alla misura di allontanamento dalla casa familiare a seguito di maltrattamenti nei confronti dell’anziana madre.

Ostia, minaccia l’anziana madre per soldi: arrestato 42enne. Interviene la Polizia di Stato

I poliziotti sono intervenuti presso un’abitazione nella zona popolare di Ostia, per una segnalazione al N.U.E. 1 1 2 di una lite tra madre e figlio. Giunti sul posto, la donna, visibilmente scossa, ha raccontato che il figlio, poco prima, l’aveva aggredita verbalmente cercando di entrare in casa, con la precisa richiesta di prelevare del denaro, nonostante il suo rifiuto.

Gli investigatori, a seguito di ulteriori accertamenti, dopo aver tranquillizzato e assistito l’anziana donna, hanno altresì appurato che l’uomo, lo scorso 25 marzo, era stato colpito da un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare; per tali motivi, il 42enne è stato arrestato perché gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia nonché per aver violato il provvedimento dell’allontanamento dalla casa familiare. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Ad ogni modo l’indagato è da ritenere presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.