Paura a Cassino, colpisce il cognato con un fendente alla carotide

Nel pomeriggio di ieri, personale della Squadra di P.G. del Commissariato di P.S. di Cassino, ha dato esecuzione ad una misura cautelare personale emessa dal GIP del Tribunale di Cassino, nei confronti di un uomo che, quindici giorni fa, aveva colpito il cognato con un fendente alla carotide.

La vicenda

In particolare, lo scorso 13 marzo, la Volante del Commissariato di Cassino era intervenuta fermando immediatamente il soggetto, che è stato trasportato presso il locale pronto soccorso, per essere ricoverato per le cure del caso.

Tale episodio di violenza è stato però solo l’ennesima reiterazione del comportamento violento tenuto dal soggetto nei confronti dei famigliari e dei vicini di casa.

Al riguardo, l’uomo, dopo le formalità di rito è stato condotto presso la Casa Circondariale di Cassino.

