I Carabinieri della Stazione di Roma Centocelle hanno arrestato in flagranza un 42enne romano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di rapina aggravata e lesioni.

Roma, strappa un orecchino e ferisce un uomo al lobo: arrestato 42enne

Nella circostanza, la pattuglia dei Carabinieri in transito in via dei Gelsi, ha notato il 42enne mentre camminava a piedi con atteggiamento sospetto che, dopo aver avvicinato nelle adiacenze di un ufficio postale un uomo originario del Gambia, improvvisamente con gesto rapidissimo, ha strappato l’orecchino che l’uomo indossava nel lobo sinistro dell’orecchio, per poi tentare la fuga a piedi.

Inseguito e raggiunto dalla vittima, il 42enne ha tentato di colpire l’uomo con una chiave inglese che gli veniva sottratta durante la colluttazione e con cui veniva colpito a sua volta dalla vittima, prima del tempestivo intervento dei Carabinieri.

Per questo motivo, il 42enne è stato arrestato e condotto presso le aule di piazzale Clodio, dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto è disposto per lui gli arresti domiciliari.

Mentre, la vittima, prontamente soccorsa ancora sanguinante per le ferite riportate al lobo sinistro è stata trasportata presso il pronto soccorso dell’Ospedale “Madre G. Vannini” in codice giallo.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato è da ritenersi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.