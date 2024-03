I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, nella incessante lotta al traffico delle sostanze stupefacenti, hanno eseguito una mirata attività di controllo nei quartieri centrali e periferici che hanno portato all’arresto, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, di 14 persone con il sequestro di centinaia di dosi di sostanze stupefacenti.

Arresti per droga in tutta Roma: i dettagli

Al Quarticciolo, nel pieno del pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste hanno arrestato in flagranza, un giovane di soli 18 anni, originario della Tunisia, senza fissa dimora e con precedenti, subito dopo averlo notato cedere, in cambio di denaro, dello stupefacente, ad un uomo che era riuscito a darsi alla fuga.

Dopo la cessione, il giovane è stato visto dai militari nascondere la rimanente quantità di droga sotto un palo della segnaletica stradale divelto, dove in seguito i Carabinieri hanno rinvenuto altre 34 dosi tra crack e cocaina pronte per essere vendute.

Il complice del giovane, connazionale, che agiva da vedetta durante l’attività di spaccio, non è sfuggito all’attenzione dei militari, che lo hanno fermato e denunciato alla Procura della Repubblica. Nella stessa zona, due uomini, un cittadino romano di 41 anni e un egiziano di 26 anni, con precedenti, sono stati arrestati dagli stessi Carabinieri dopo essere stati sorpresi mentre cedevano dello stupefacente ad un uomo che era riuscito ad allontanarsi.

I due, avevano preso la droga da un contatore elettrico in disuso, abbandonato in un’aiuola poco distante da loro, dentro il quale i carabinieri hanno trovato oltre 320 euro, 8 grammi di cocaina e due dosi di crack.

In piazza delle Camelie, nel quartiere di Centocelle, i Carabinieri hanno fermato un’autovettura sospetta con a bordo un cittadino romano di 53 anni con precedenti. Da una perquisizione del veicolo i Carabinieri hanno trovato oltre 47 dosi tra cocaina e crack nascoste nei sedili dell’auto, e 840 euro contanti ritenuti provento dell’attività illecita. Altre sei persone, tutte italiane, tra cui una donna, sono state invece arrestate in diverse battute, per spaccio di sostanze stupefacenti dai, Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro che hanno sequestrato oltre 30 grammi di cocaina e 11 grammi di crack.

I Carabinieri della Compagnia di Frascati, invece, in più attività hanno arrestato altri quattro cittadini, tre della provincia di Roma e uno di origine egiziana, e hanno sequestrato oltre 95 grammi di cocaina e 15 di hashish.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.