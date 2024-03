Maxi incendio a Roma, fiamme in un capannone

Alle ore 00.11 di oggi, 22 marzo 2024, la S.O ha inviato in via Castel di Leva, a Roma, due Aps, due autobotti, il carro autoprotettori, in presenza del funzionio di guardia per incendio attività commerciale.

Maxi incendio a Roma nella notte, intervengono i Vigili del Fuoco

Nessuna persona è rimasta coinvolta, le fiamme propagatesi all’interno del capannone, per cause al momento imprecisate, hanno completamente distrutto un bus, quattro autovetture, una moto ed una roulotte.

Potrebbero seguire aggiornamenti.