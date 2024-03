Scende dall’auto in panne e muore travolta da una macchina: tragedia nella mattinata di oggi, 21 marzo 2024, sulla Tangenziale Est di Roma.

Tragedia sulla Tangenziale Est, scende dall’auto in panne e viene investita: morta una donna. Il drammatico incidente nella mattinata di oggi, 21 marzo

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, una donna di 85 anni è morta dopo essere stata travolta da un’auto sulla Tangenziale Est, all’altezza dello svincolo A 24, in direzione San Giovanni.

Molto probabilmente la vittima era scesa dalla propria vettura in panne. La conducente dell’altra auto, una donna di 65 anni, si è fermata a prestare soccorso; sul posto gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Chiuso il tratto di strada interessato per i rilievi di rito: indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Foto di repertorio