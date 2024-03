Incontro in Campidoglio sull’inceneritore a Santa Palomba: l’Amministrazione di Velletri esprime il suo disappunto. I dettagli.

Inceneritore Santa Palomba, incontro in Campidoglio: la nota dell’Amministrazione di Velletri

“Uniti per esprimere il disappunto per la scelta, già presa senza condivisione alcuna, che danneggia il territorio dei Castelli Romani. Le attività di contrasto non si fermeranno e invito alla riflessione i colleghi sindaci dell’area di Città Metropolitana rispetto agli atteggiamenti prepotenti e prevaricatori di Roma Capitale. Dobbiamo valutare con attenzione e prendere posizione verso l’egemonia e la prepotenza messa in atto a danno dell’area fuori urbe”.

“A noi dispiace delle informazioni poco chiare e poco condivise, da parte del Sindaco Gualtieri e del tardivo appuntamento di confronto. Anche se il nostro territorio non è vicino, come altri Comuni, rispetto al sito individuato per la costruzione del termovalorizzatore faremo rete con gli altri colleghi amministratori a sostegno e tutela dei nostri territori e delle nostre attività agricole e produttive”.

Così in una nota il sindaco di Velletri Ascanio Cascella e l’Assessore Luca Quattrocchi, delegato di presenziare alla riunione in Campidoglio con il sindaco di Roma, Gualtieri, in merito alla realizzazione del termovalorizzatore nell’area di Santa Palomba.