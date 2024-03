Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca: «È un investimento nel benessere e nella sicurezza della comunità».

Da lunedì mattina è attivo il servizio di Emodinamica H24 presso l’Ospedale dei Castelli. Si tratta di una estensione del servizio attesa da anni. Prima era soltanto diurno (12 ore).

L’Emodinamica diventa H24, ASL Roma 6 nella rete dell’emergenza cardiologica regionale: i dettagli e le dichiarazioni

«È un capitolo storico per la nostra grande comunità – commenta il Commissario della Asl Roma 6 Dottor Francesco Marchitelli – e per la nostra Asl Roma 6 in quanto finalmente, dopo tre anni, entriamo ufficialmente a far parte della rete dell’emergenza cardiologica regionale e, di fatto, riusciremo a salvare sempre più vite. Questa è una prova tangibile che il nostro percorso è lastricato di azioni concrete: questo è l’esempio più calzante di cambio di paradigma, umanizzazione delle cure e benessere organizzativo. Parole a cui seguono fatti!».

Le emergenze cardiovascolari, come gli infarti miocardici e gli ictus ischemici, possono colpire in qualsiasi momento, senza preavviso. L’attivazione del servizio di emodinamica 24 ore su 24 consente di rispondere prontamente a queste situazioni critiche, fornendo diagnosi e trattamenti tempestivi. La rapidità d’intervento è spesso determinante per la sopravvivenza e il recupero ottimale dei pazienti colpiti da tali condizioni.

Di fatto l’attivazione del servizio di emodinamica H24 per la ASL Roma 6 rappresenta un evento storico. L’Azienda Sanitaria Locale ha fatto ingresso nella rete dell’Infarto Miocardico acuto (STEMI).

Un risultato importante per cui la Direzione strategica aziendale ringrazia il Dott. Domenico Maria Zardi, Direttore UOC Cardiologia/UTIC Emodinamica e Cardiologia Interventistica

dell’Ospedale dei Castelli e la sua equipe e il coordinamento del direttore medico di presidio dottor Daniele Gentile.

Il Direttore Sanitario dottor Vincenzo Carlo La Regina si è complimentato con tutti i medici, operatori sanitari e amministrativi che hanno permesso di raggiungere questo eccellente risultato che il Commissario Straordinario si era prefissato fin dal suo insediamento: «Con l’attivazione di questo servizio – ha detto La Regina – a partire da questa mattina, tutta la comunità di questo vasto territorio che va dai Castelli Romani al litorale, potrà accedere più facilmente alle cure dell’Infarto senza dover essere trasferito in un’altra Asl romana. Fino ad ora infatti gli Infarti sono stati curati nella nostra Emodinamica nelle 12 ore diurne ma adesso si potrà accedere alle cure anche nelle ore notturne. Attivare il servizio di emodinamica 24 ore su 24 non è solo una risposta alle esigenze immediate della comunità, ma anche un investimento nel futuro della salute. Prevenire e trattare tempestivamente le malattie cardiovascolari riduce il carico sulla sanità pubblica a lungo termine e migliora la salute generale della popolazione».

Per garantire un livello eccellente di assistenza sanitaria, è essenziale che l’ospedale offra servizi di emodinamica attivi 24 ore su 24. La disponibilità di un servizio di emodinamica 24 ore su 24 trasmette un messaggio di fiducia e sicurezza alla comunità. Sapere che l’ospedale è pronto ad affrontare qualsiasi emergenza cardiovascolare in qualsiasi momento offre un senso di tranquillità e fiducia ai residenti locali e alle loro famiglie.

«Questo servizio non solo salva vite durante le emergenze cardiovascolari, ma migliora anche la qualità della vita dei pazienti affetti da patologie croniche e ottimizza l’uso delle risorse sanitarie disponibili. È un investimento nel benessere e nella sicurezza della comunità del territorio della Asl Roma 6, un passo verso un futuro più sicuro per tutti i suoi abitanti», ha dichiarato Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio.

