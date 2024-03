Complice, la splendida giornata soleggiata, domenica 17 marzo si è svolta la giornata ecologica dedicata alla Primavera promossa dall’associazione Fare Verde Gruppo Fiuggi ODV.

Alla giornata, oltre ai volontari della stessa associazione, hanno partecipato i volontari di Fare Verde Monte S. Giovanni Campano, di Alatri, e diverse persone che hanno raccolto l’invito.

La giornata ecologica che prevedeva la pulizia dei rifiuti abbandonati sulle rive del lago di Canterno, ha visto la presenza dei cittadini che hanno voluto dare il lor piccolo contributo personale all’ambiente.

Come un vero e proprio gioco di squadra, è stata ripulita una parte della Riserva Naturale a partire dalla area pic-nic sino al confine del ristorante Le Terrazze sul Lago, da bordo strada alle rive del lago di Canterno. La raccolta dei rifiuti all’interno dei rovi non è stata cosa facile, ma è stato fatto tutto il possibile. Un ringraziamento al titolare dell’attività di ristorazione ambulante che frequenta la zona; nel vedere le buone intenzioni dei nostri volontari, non ha esitato a contribuire nel ripulire il circondario della sua postazione ed offrire anche una bevanda per festeggiare l’impegno dei volontari.

Con sorpresa ed ammirazione si è constatata la presenza di numerose Donne, vere e proprie guerriere, che hanno dato dimostrazione di quanta forza è composta la loro determinazione e coraggio.

Purtroppo si constata come la cattiva abitudine di lasciare bottiglie, lattine, piatti di plastica, contenitori in plastica usati dai pescatori, scarpe, vestiti e rifiuti vari, è quanto di più dannoso nei confronti dell’ambiente e degli animali, deleteria abitudine dura a morire e che andrebbe monitorata con più attenzione.

Sono stati raccolti tantissimi rifiuti urbani che saranno smaltiti dall’azienda che cura l’igiene urbana nel Comune di Ferentino.

La dottoressa Federica Trinti, assessore alla Tutela dell’Ambiente del Comune di Fiuggi ed il dott. Piergianni Fiorletta, sindaco del Comune di Ferentino, entrambi hanno reso omaggio alla giornata ecologica con la loro presenza, scambiando buoni propositi per il futuro e come fare squadra per raggiungere gli obiettivi che sono a cuore di ognuno di noi: un Ambiente Decoroso.

Il sindaco di Ferentino Dott. Piergianni Fiorletta ha espresso il suo apprezzamento verso l’iniziativa sottolineando che le giornate ecologiche sono opportunità per rafforzare il legame tra comunità e territorio, promuovendo comportamenti consapevoli e sostenibili. Accurata la sensibilità mostrata dalla dottoressa Federica Trinti, consigliere del Comune di Fiuggi per la Tutela Ambientale. La sua presenza e l’impegno per l’ambiente è di grande valore, e prossimamente, in occasione della giornata ecologica del 13 aprile organizzata dal Comune di Fiuggi, l’associazione sarà lieta di portare il proprio contributo.

Nella pausa pranzo, oltre a condividere e gustare gli ottimi prodotti locali che ognuno dei partecipanti ha messo a disposizione, vi è stato modo di scambiare le proprie opinioni anche con i frequentatori del Lago, che, data la bellissima giornata, si sono rivelati numerosi.

Possiamo ritenerci fortunati di avere un territorio bellissimo, e l’unione collettiva per custodirlo e valorizzarlo, dovrà essere un crescendo.

La Primavera è alle porte, festeggiarla con il buon impegno civico sarebbe un meraviglioso regalo per Madre Natura.