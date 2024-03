A Velletri è stata inaugurata, nel pomeriggio di sabato 16 marzo, presso il camelieto di via Pia la 28° Festa delle Camelie, alla presenza dei sindaci dei paesi limitrofi, del Primo Segretario Capo dell’Ufficio Culturale dell’Ambasciata la Dott.ssa Shikakura, del Consigliere della Città Metropolitana Bevilacqua, di Consiglieri Regionali, degli Assessori regionali Palazzo, Baldassarre e Righini, del Vicepresidente Angelilli, del Presidente della Regione Lazio Rocca e del Vescovo, Mons. Russo.

Velletri, grande partecipazione all’inaugurazione della Festa delle Camelie

A fare gli onori di casa il Sindaco di Velletri, Ascanio Cascella con la sua Giunta e diversi Consiglieri Comunali.

Nella giornata di sabato 16 e domenica 17 sono previsti, lungo tutto il percorso della festa esposizioni artistiche di fiori, piante e prodotti floro-vivaistici. I camelieti della città resteranno aperti per consentirne la fruizione, il tutto accompagnato dalla musica, in particolare quella classica che sarà protagonista, insieme alla camelia, dei due giorni della manifestazione.

Inoltre, sono previste visite guidate presso i Musei Civici di Velletri e l’Area Archeologica delle SS. Stimmate e tour di giardini e cantine.

Invece, venerdì 15 si è tenuto il convegno tecnico circa la due giorni di festa, nel quale sono intervenuti, oltre al Sindaco, al Vicesindaco e all’Assessore al Commercio e allo Spettacolo Paolo Felci, anche gli Assessori regionali all’Agricoltura Giancarlo Righini e alla Cultura Simona Baldassarre, il ricercatore Crea Centro di Ricerca per l’Orticoltura e Florovivaismo Maurizio Antonetti, con la partecipazione della Società Italiana della Camelie nella figura della dott.ssa Elvira Imbellone.

“Al via la Festa delle Camelie con tanti ospiti d’eccezione. Un momento che porta alla riscoperta della nostra cultura e delle nostre tradizioni, che aggregano la comunità cittadina. Con l’obiettivo di promuovere e implementare questa risorsa importante per il nostro territorio. Sono certo che cittadini e turisti apprezzeranno ciò che è stato organizzato per loro”, ha dichiarato il Primo Cittadino.