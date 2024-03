Torpignattara, rapina una farmacia: incastrato dal “Grande Fratello”

I Carabinieri della Stazione Roma Appia e quelli del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato un 38enne romano, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine perché già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, gravemente indiziato del reato di rapina.

I dettagli

Ieri mattina, un uomo, a volto scoperto, è entrato nella farmacia di via Rocca Priora e ha minacciato il personale facendosi consegnare il denaro contenuto nelle casse, circa 700 euro, per poi allontanarsi a piedi ed entrare nella metropolitana.

I Carabinieri sono intervenuti sul posto e, acquisita la denuncia della farmacista, hanno acquisito le immagini di videosorveglianza dell’attività commerciale e quelle poste lungo la via e l’ingresso della metro, identificando l’uomo nel 38enne, rintracciato poco dopo in largo di Colli Albani. Il tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per lui la custodia cautelare in carcere.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari per cui l’indagato deve considerarsi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.