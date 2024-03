Telepass offre lavoro: opportunità anche a Roma

Come viene riportato da Lavoro Facile, per chi viaggia Telepass è un marchio conosciuto in quanto consente il pagamento dei pedaggi autostradali in modo semplice, sicuro e veloce.

Le figure ricercate riguardano: a Roma addetto amministrazione (laurea in economia o giurisprudenza, esperienza anche breve, appartenenza alle categorie protette. Contratto a tempo determinato di 12 mesi), key account specialist (laurea in economia o ingegneria, esperienza di 2 anni, ottima conoscenza dell’inglese e preferibilmente di ceco e slovacco), tax specialist (laurea in economia, esperienza pluriennale, ottima conoscenza del pacchetto Office e di Sap, ottima conoscenza dell’inglese), truck sales account specialist (diploma, ottima conoscenza dell’inglese e di una seconda lingua tra francese, tedesco o spagnolo, ottima conoscenza del pacchetto Office, disponibilità a frequenti trasferte all’estero); a Milano It operations specialist (laurea in ingegneria informatica o elettronica, esperienza di 2-3 anni, conoscenza di Db2, Oracle, Postgres, Xml, e Zabbix, doti di leadership).

Contratto a tempo indeterminato. Per maggiori dettagli e invio candidature clicca qui.