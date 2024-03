I Carabinieri della Compagnia di Roma Eur, con il supporto dei Carabinieri del N.A.S., hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in zona Garbatella e Ostiense, finalizzato alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa nei quartieri.

Controlli a Garbatella e Ostiense: ecco cosa emerge

Complessivamente, nel corso delle attività di controllo, i Carabinieri hanno sanzionato amministrativamente 2 attività commerciali, identificate 53 persone, controllati 35 veicoli, di questi quattro sono stati sanzionati al codice della strada per la mancata revisione e per la guida senza patente.

I Carabinieri della Stazione di Roma San Sebastiano hanno denunciato alla Procura della Repubblica un cittadino di Roma, trovato alla guida della propria autovettura in possesso di un coltello e di un bastone animato, con lama lunga 50 cm.

In via Giustino de Jacobis, i Carabinieri del N.A.S. hanno contestato al responsabile di un’attività commerciale la violazione amministrativa che riguarda la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo, sanzionandolo con una multa di 2.000 euro, mentre, nel quartiere Garbatella, hanno prescritto al titolare di una pizzeria di attenersi al regolamento UE N.625/2014 per delle lievi difformità.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo