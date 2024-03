Roma, aveva con sé 12 dosi di cocaina: arrestato. I controlli

I Carabinieri della Compagnia di Roma E.u.r., con il supporto del Nucleo Radiomobile Sezione Motociclisti del Gruppo Roma, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa.

I controlli

Il bilancio dell’attività ha portato al controllo di 52 veicoli e all’identificazione di 78 persone, tra cui una persona arrestata per spaccio, e due denunciate.

In via Vera, i Carabinieri hanno arrestato un cittadino albanese di 53 anni, senza fissa dimora e con precedenti, poiché durante il controllo dei Carabinieri è stato trovato in possesso di oltre 12 dosi di cocaina e durante il quale ha fornito ai militari generalità false sulla propria identità.

I Carabinieri della Stazione di Roma Garbatella hanno invece denunciato alla Procura della Repubblica un 46enne di Roma, sorpreso in Piazzale Ostiense in possesso di un coltello di 14 centimetri dopo che aveva avuto una lite in strada con un passante.

Un 76enne della provincia di Frosinone, sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Roma IV Miglio per non aver osservato le prescrizioni della misura applicata.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.