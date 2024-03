Da Centocelle a San Basilio, per finire al Villaggio Olimpico: sono sei gli appartamenti liberati negli ultimi giorni dalle pattuglie della Polizia di Roma Capitale.

Roma, occupazioni abusive: diversi gli appartamenti liberati in pochi giorni

Gli agenti del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) hanno permesso la riacquisizione, da parte di ATER e Roma Capitale, di alcuni alloggi in via di Brava, via Corinaldo e nei pressi del Villaggio Olimpico, denunciando 4 persone, italiane e straniere, che si trovavano all’interno senza alcun titolo.

Analogo intervento in via degli Angeli. Qui, ad intervenire le pattuglie della Polizia Locale del V Gruppo Prenestino, che hanno denunciato tre persone per occupazione abusiva di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

