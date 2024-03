Poco dopo le 15:00 di oggi, 14 marzo 2024, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il bivio con la D18 diramazione Roma nord e Ponzano Romano verso Firenze all’altezza del km 523, si registrano 7 km di coda in direzione di Milano per un incidente.

Incidente sulla A1, code sulla D18: la situazione in diretta

Inoltre si segnalano 2 km di ripercussioni sulla D18 nel tratto compreso tra la barriera di Roma nord ed il bivio con la A1 Milano-Napoli.

Sul luogo dell’evento, dove il traffico transita su una corsia, sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti diretti verso Firenze si consiglia di uscire allo svincolo di Fiano Romano sulla D18 , seguire le indicazioni per la SS4 DIR Passo Corese, successivamente percorrere la SP 313 per Poggio Mirteto, poi la SP 657 per Stimigliano e rientrare in A1 a Ponzano Romano.

Per le lunghe percorrenze dirette verso Firenze si consiglia di percorrere il Grande Raccordo Anulare (GRA), successivamente la SS2 Cassia verso Viterbo, la superstrada Viterbo-Orte e rientrare in A1 alla stazione di Orte.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Aggiornamento delle ore 20:30

Poco prima delle 19, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il bivio con la D18 diramazione Roma nord e Ponzano Romano verso Firenze, è stato risolto l’incidente precedentemente avvenuto all’altezza del km 523.

Attualmente sul luogo dell’evento si transita su tutte le corsie disponibili.

Foto di repertorio

