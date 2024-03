Colleferro, assemblea pubblica sulla Sanità: l’evento di domenica

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa sull’Assemblea Pubblica che si terrà a Colleferro domenica prossima, 17 marzo 2024. Maggiori info nella locandina in evidenza.

Il comunicato stampa

Il Movimento 5 Stelle si è sempre battuto per far sì che la Salute, quale bene più prezioso per i cittadini, sia da tutelare ad ogni costo.

Nel Lazio, e in particolare nella nostra Valle del Sacco, essa viene da anni messa a dura prova a causa del grave inquinamento ambientale che da decenni degrada il territorio e arreca danni alla salute delle popolazioni che la abitano.

L’ospedale di Colleferro è ormai un emblema della catastrofica gestione della Sanità pubblica da parte della ASL RM5 e della Regione Lazio con l’avallo più o meno accondiscendente delle Amministrazioni comunali che si sono avvicendate.

Tagli dei posti letto, spostamento e/o chiusura di reparti, liste d’attesa tanto lunghe da scadere ormai nel ridicolo involontario, carenza di personale medico, infermieristico e parasanitario sono solo alcuni dei pesanti disagi che ogni cittadino di Colleferro e dei Comuni limitrofi vive sulla pelle propria e dei propri cari.

Sempre più spesso, per avere risposte adeguate alle esigenze, anche gravi, di cura, è necessario affrontare lunghissime attese e/o centinaia di chilometri, arrivando anche a spostarsi fuori regione o, in alternativa, a ricorrere all’esosa offerta della sanità privata la cui assistenza, peraltro, non sempre riesce ad essere all’altezza.

Il risultato è che chi non può affrontare certe attese o gli spostamenti o le spese smette, semplicemente quanto drammaticamente, di curarsi.

Gli attivisti del MoVimento 5 Stelle dei comuni di Colleferro, Artena, Valmontone, Segni, Cave e Genazzano, che oggi aderiscono al Gruppo territoriale M5S Roma Sud – Valle del Sacco, hanno da sempre denunciato questo tragico, in alcuni casi disumano, stato di cose per sensibilizzare l’opinione pubblica e, soprattutto, per avere risposte adeguate da parte delle Istituzioni.

Ed è precisamente con questo spirito che abbiamo organizzato, insieme ai Gruppi territoriali M5S di Tivoli e dei Castelli Romani Sud, l’Assemblea Pubblica che si terrà Domenica 17 Marzo 2024 a Colleferro presso Largo San Francesco* (piazzale antistante l’Ufficio postale) a partire dalle ore 10,00.

Vogliamo ancora una volta riportare all’attenzione che merita questo tema di primaria importanza per i cittadini come per ogni essere umano e vogliamo farlo in modo approfondito ed esaustivo grazie all’estrema competenza dei relatori e discutendone insieme a Voi.

VI ASPETTIAMO!

* In caso di maltempo l’assemblea si svolgerà nella “Sala della Formazione” presso la Biblioteca comunale “Riccardo Morandi”, via Nobel 1 – Colleferro.

Gruppo territoriale M5S Roma Sud – Valle del Sacco

Casilina News trasmetterà la diretta streaming dell’evento