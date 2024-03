Civitavecchia, massacra di botte un uomo: arrestato 46enne

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Civitavecchia, a seguito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, hanno proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, nei confronti di un 46enne, gravemente indiziato dei reati di lesioni gravissime, tentata estorsione, minacce e rapina.

Civitavecchia, arrestato un 46enne per reati di lesioni gravissime, tentata estorsione, minacce e rapina

Le indagini sono iniziate nel mese di febbraio, quando gli agenti sono intervenuti in un appartamento del centro a seguito della richiesta al 118 da parte di un uomo che aveva trovato il proprio vicino con il volto tumefatto ed i vestiti sporchi di sangue.

L’uomo è stato subito soccorso e, vista la gravità delle sue condizioni, trasportato al Policlinico “A. Gemelli” di Roma, dove gli venivano riscontrate lesioni gravi, con numerose fratture, giudicate guaribili in 90 giorni.

L‘attività investigativa posta in essere ha permesso di identificare l’uomo autore della brutale aggressione ed inoltre da un approfondimento investigativo, è emerso che il medesimo, nel mese di gennaio, si era reso responsabile di minacce, rapina e tentata estorsione anche nei confronti di un uomo italiano che, per paura di ritorsioni, non lo aveva denunciato.

Ad ogni modo l’indagato è da ritenere presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Foto di repertorio

