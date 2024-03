Labico, toponomastica femminile: sei le donne scelte per le prime intitolazioni. Il comunicato stampa inviato dall’Amministrazione Comunale.

Labico, toponomastica femminile: sei le donne scelte per le prime intitolazioni. Il commento dell’Amministrazione Comunale

Siamo felici di annunciare che, tra le tante azioni messe in campo dal Comune di Labico per la Giornata internazionale della donna, ieri la Giunta ha approvato un provvedimento per uscire dalla bandiera nera della toponomastica, aderendo alla campagna di Toponomastica femminile e ANCI Lazio “Tre donne, tre strade”

Sono stati così intitolati cinque spazi a sei donne:

la scalinata che porta alla scuola primaria è stata intitolata a Margherita Hack e Grazia Deledda,

il piazzale del Comune su via Casilina a RB Ginzburg,

il parcheggio fronte stazione a Camilla Ravera e Maria Guidi Cingolani,

la strada dei c.d. Sassi Grossi a Maria Callas.

Presto seguiranno maggiori informazioni e novità. Intanto grazie a chi ci ha spronati in tal senso, da Aps Socialmente Donna Aps Socialmente Donna, all’ANPI provinciale – coordinamento donne, all’ ANPI Labico “Raffaele Aversa e Camilla Ravera”

Il Sindaco, Danilo Giovannoli

La delegata alle Politiche di genere, Giulia Lorenzon

La delegata all’urbanistica Giuseppina Bileci