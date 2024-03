Nuova raffica di controlli, dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma presso lo scalo aeroportuale “Leonardo Da Vinci”, che hanno consentito di identificare e denunciare ben 8 persone per tentato furto e sanzionare 4 autisti NCC mentre procacciavano clienti tra i passeggeri.

Aeroporto di Fiumicino, profumi e cosmetici a ruba nel duty free: denunciate 8 persone

Nel corso dei vari controlli, eseguiti giornalmente all’interno dell’aeroporto, i Carabinieri della Stazione Aeroporto di Fiumicino hanno denunciato 8 viaggiatori, in distinte attività, di questi, 5 cittadini stranieri e tre italiani, che hanno tentato di superare le casse dei duty free, situati all’interno dello scalo aeroportuale, senza pagare, mentre erano in attesa dei rispettivi voli. I militari hanno rinvenuto diversi prodotti di profumeria e cosmesi, per un valore di oltre 3.000 euro.

I viaggiatori, sono stati notati dal personale addetto alla vigilanza che ha subito allertato i Carabinieri, riuscendo così a recuperare la refurtiva e a riconsegnarla ai responsabili degli esercizi commerciali. Per tutti è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per il reato di tentato furto.

Sono stati 4 invece gli autisti NCC sanzionati, dai Carabinieri della Stazione Aeroporto di Fiumicino, sorpresi nei pressi dei Terminal Arrivi 1 e 3, mentre procacciavano illecitamente clienti tra i passeggeri in transito, al di fuori degli stalli, senza averne titolo, per un importo totale di circa 8.256 euro.

