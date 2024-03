Giochi Matematici del Mediterraneo presso il plesso “Mazzini” dell’I.C. Vinciguerra di Colleferro: ecco come è andata ieri, 9 marzo 2024. I dettagli tramite comunicato stampa.

Giochi Matematici del Mediterraneo presso il plesso “Mazzini” dell’I.C. Vinciguerra di Colleferro

Si è svolta sabato 9 marzo 2024 la “Finale d’Area” dei Giochi Matematici del Mediterraneo presso il plesso Mazzini dell’Istituto Comprensivo Alfredo Vinciguerra di Colleferro.

La manifestazione è promossa dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica (AIPM) Alfredo Guido ed è nata nel 2010 da un gruppo di docenti di matematica della scuola primaria e secondaria di primo grado con esperienza pluriennale nell’organizzazione di giochi matematici.

L’Istituto ha ospitato circa 120 ragazzi provenienti da diversi comuni limitrofi ma anche dalla città di Roma: oltre agli studenti di casa, il Plesso Mazzini ha aperto le proprie porte a studenti e referenti provenienti da Valmontone (I.C. Oreste Giorgi e I.C. Madre Teresa di Calcutta), da Genazzano (I.C. Garibaldi), da Grottaferrata (I.C. San Nilo), da Frascati (I.C. di Frascati e I.C. Frascati 1), da Palestrina (I.C. Karol Wojtyla) e da Roma (I.C. Francesca Morvillo e I.C. Marco Polo).

I ragazzi hanno affrontato con entusiasmo e determinazione la prova, in un clima sereno e rilassato. Mattinate come queste rappresentano una grande opportunità di incontro e confronto di alunni e docenti di diverse città, favorendo la conoscenza e l’integrazione e stimolando la promozione della cultura STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) sempre più al centro dei programmi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il potenziamento delle competenze scientifiche, tecnologiche e matematiche dei nostri studenti.

I nostri complimenti vanno a tutti gli studenti che hanno raggiunto questo importante traguardo e un plauso particolare va ai ragazzi che hanno superato la prova e che parteciperanno alla Finale Nazionale che si terrà presso l’Ateneo della città di Palermo.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Alfredo Vinciguerra, Dott.ssa Marika Trezza, per i risultati ottenuti dagli studenti partecipanti e per la buona riuscita dell’evento. Il Dirigente Scolastico da sempre incoraggia e sostiene attività di promozione culturale e sociale che sostengono l’integrazione e lo scambio di esperienze tra pari.

Un plauso e un ringraziamento particolare ai docenti dell’Istituto Comprensivo Alfredo Vinciguerra che hanno organizzato questo evento e ai referenti degli altri Istituti Comprensivi che hanno partecipato e cooperato per l’ottima riuscita della manifestazione in un clima sereno e collaborativo.

Un ulteriore ringraziamento ai genitori che hanno accompagnato e sostenuto gli studenti in questa piacevole mattinata.