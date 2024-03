La sala operativa del Comando di Roma alle ore 22,50 di oggi, 9 marzo 2024, ha inviato in Via di San Francesco di Sales la Squadra 7/A di Ostiense ed il funzionario di Guardia per il crollo di un muro di tufo lungo 25 mt e alto 6 mt.

Da un controllo del personale VF non ci sono stati feriti, ma sono rimaste coinvolte diverse autovetture parcheggiate.

Sul posto le forze dell’ordine. La strada è stata interdetta.

Potrebbero seguire aggiornamenti.