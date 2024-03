Continuano i servizi interforze, ad alto impatto, nella capitale: interessati stavolta il quartiere Prenestino, il Quarticciolo, le zone di Tor Sapienza, Centocelle, La Rustica, via Franco Angeli e piazzale Pino Pascali.

Roma, controlli interforze: sequestrati oltre 16kg di hashish, arrestato un 29enne. I dettagli

Nello specifico, ieri pomeriggio, gli agenti della Polizia di Stato del V Distretto Prenestino, del Reparto Prevenzione Crimine, insieme ai militari dell’Arma dei Carabinieri, al personale della Polizia Locale Roma Capitale, grazie al supporto delle unità cinofile antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Guardia di Finanza, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e al fenomeno della prostituzione in strada.

Gli operatori, nel corso dell’attività, hanno identificato 182 persone, controllato 77 veicoli e 2 esercizi commerciali.

È stato effettuato poi un controllo presso l’abitazione di un uomo in via dei Larici dove gli agenti hanno rinvenuto, grazie al fiuto dei cani delle unità cinofile antidroga, diversi panetti di hashish, del peso complessivo di oltre 16,5 kg, 22.000 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

L’uomo, 29enne, è stato tratto in arresto poiché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’operato degli agenti.

Ad ogni modo l’indagato è da ritenere presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo