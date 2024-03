Aprono oggi nel giorno dedicato alle donne due sportelli di contrasto alla violenza all’Ospedale San Giuseppe di Marino e in via Calò a Ciampino con il sostegno del Distretto Socio Sanitario H3 della Asl Roma 6 che ha messo a disposizione le strutture della Asl per questo fondamentale servizio. Non ultimo l’impegno stesso delle Amministrazioni nel progetto stesso.

Ciampino e Marino, aprono due sportelli antiviolenza: le info e le dichiarazioni

Presenti ai tagli del nastro il Commissario Straordinario della Asl Roma 6 dottor Francesco Marchitelli, il Direttore del Distretto H3 dottor Raffaele Galli, il Direttore UOC Integrazione Sociosanitaria e Welfare di Comunità dottoressa Paola Capoleva, i sindaci dei rispettivi Comuni, diversi operatori socio -sanitari, assistenti sociali e dei consultori.

I punti di ascolto e orientamento sulle diverse espressioni di violenza sono aperti il mercoledì dalle 14:30 alle 17:30 a Marino e il venerdì dalle 15:00 alle 18:00 a Ciampino. A gestirli è la cooperativa Girotondo Onlus.

Soddisfazione e complimenti sono arrivati dal Commissario Straordinario Marchitelli: “L’apertura di due sportelli anti-violenza a Marino e Ciampino – ha detto – rappresenta un passo significativo verso la promozione di una cultura di rispetto, sicurezza e sostegno per tutte le persone che si sentono in difficoltà e che vanno aiutate e sostenute. Questi sportelli non sono solo luoghi fisici, ma sono simboli tangibili dell’impegno e del cuore che mettiamo noi tutti nel contrastare la violenza e offrire un un aiuto concreto alle vittime. Gli sportelli svolgono un ruolo cruciale anche nella prevenzione della violenza stessa, educando la comunità sui segni e sui rischi della violenza domestica, promuovendo relazioni basate sul rispetto reciproco e offrendo programmi di sensibilizzazione e formazione per prevenire comportamenti violenti. Noi siamo ponti e oggi riusciamo a collegare altri importanti obbiettivi e luoghi per prenderci cura di chi spesso non ha voce“.

A Marino è intervenuta la Vicesindaco e Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Marino Sabrina Minucci: “Finalmente possiamo inaugurare lo “Sportello Antiviolenza” grazie al sostegno del Distretto Socio-Sanitario ASL RM6, di cui il nostro Comune è capofila, e abbiamo voluto farlo proprio oggi perché parlare di festa in relazione all’8 marzo non è del tutto esatto in quanto questa giornata nasce per ricordare le faticose conquiste politiche e sociali del genere femminile. È una promessa fatta che diventa realtà presso l’Ospedale San Giuseppe di Marino e nasce con l’obiettivo di dare aiuto e supporto a chi si trova in difficoltà e trova il coraggio di parlarne per andare avanti. È uno strumento che volevamo fortemente perché abbiamo il dovere di mettere in campo tutte le azioni possibili per contrastare la violenza di genere che ancora oggi miete ancora troppe vittime“.

Il Sindaco di Marino Stefano Cecchi ha evidenziato: “La nostra Amministrazione comunale è molto attenta sul tema della violenza sulle donne, verso le quali abbiamo teso una mano anche attraverso questo sportello voluto proprio presso l’Ospedale San Giuseppe e che rappresenta un importante punto di accoglienza. Un modo per dare un aiuto concreto, tangibile nella speranza di dare forza per denunciare e non vivere nella paura. Ringrazio la ASL RM6 con il Commissario straordinario Francesco Marchitelli e il Direttore Sanitario Vincenzo La Regina insieme ai nostri servizi sociali per il lavoro che instancabilmente svolgono e tutti gli operatori che mettono a disposizione la propria professionalità per garantire questo fondamentale servizio“.

A Ciampino come a Marino l’attenzione è stata alta: “Come annunciato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – afferma l’Assessora alle Politiche sociali del Comune di Ciampino, Alessandra Mantuano – attiviamo sul nostro territorio un punto di ascolto e orientamento sulle diverse espressioni di violenza. Lo sportello di contrasto alla violenza sarà aperto tutti i venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso la sede ASL di via Calò“.

“Lo sportello anti-violenza di Ciampino è oggi una realtà – commenta la Sindaca di Ciampino, Emanuela Colella – Una risposta concreta a un fenomeno purtroppo ancora troppo diffuso, un presidio che consente territorialmente di intervenire e di prevenire. Ringraziamo il Dirigente dei Servizi sociali e tutto il personale comunale preposto, la ASL RM 6 e tutte le operatrici che porteranno avanti il servizio. Oggi raggiungiamo un traguardo importante che per noi è un punto di partenza: Ciampino ribadisce il proprio NO ad ogni forma di violenza“.​