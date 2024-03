I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Tivoli hanno arrestato una donna 58enne italiana, gravemente indiziata di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Ponte di Nona, arrestata una donna per droga: i dettagli sulla perquisizione

Continua la lotta al traffico di stupefacenti nella periferia Est della Capitale, in particolare nel quartiere di Ponte di Nona, attentamente monitorato dai Carabinieri della Compagnia di Tivoli, con una costante presenza sul territorio e azioni mirate a dare una risposta alla domanda di sicurezza degli abitanti del posto.

A seguito di una approfondita attività info-investigativa, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Tivoli hanno eseguito una perquisizione all’interno di un appartamento a Ponte di Nona che ha portato all’arresto di una 58enne italiana.

In particolare, la donna è stata trovata in possesso di più di un kg di hashish diviso in panetti, da cui si possono ricavare migliaia di dosi, e di materiale per il taglio e confezionamento.

Il Tribunale di Roma, il giorno seguente, ha convalidato l’arresto effettuato, disponendo la misura degli arresti domiciliari per la 58enne, in attesa della celebrazione del processo a suo carico.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.