Infrastrutture digitali e condivise per lo sviluppo del territorio: appuntamento lunedì 11 marzo, ore 11 – Palazzo Chigi, Ariccia.

Ariccia, i dettagli sull’incontro

Il comune di Ariccia, in collaborazione con INWIT, principale tower operator italiano, promuove una tavola rotonda per raccontare il ruolo delle infrastrutture digitali e condivise, in ottica di sviluppo sostenibile dei territori e delle aree interne.

L’incontro si terrà lunedì 11 marzo, ore 11, a Palazzo Chigi, piazza di Corte, 14, Ariccia.

All’evento parteciperanno:

• Gianluca Staccoli, Sindaco Comune di Ariccia;

• Marco Bussone, Presidente UNCEM – Unione Nazionale Comunità Enti Montani;

• Andrea Mondo, Technology & Operations Director – INWIT;

• Michele Serafini, Assessore Urbanistica e Lavori Pubblici, Comune di Ariccia.

A margine del dibattito seguirà una sessione di Q&A con i Sindaci dei Comuni dei Catelli Romani presenti in platea.

L’iniziativa sarà moderata da Piero Tatafiore, Direttore Responsabile di The Watcher Post.

Tutti i partecipanti all’evento avranno la possibilità di immergersi nel mondo delle torri digitali attraverso visori per la realtà virtuale (VR), riuscendo così a dare concretezza al valore aggiunto per la comunità e per il territorio della torre come “Tower as a service”.

Maggiori info nella locandina in evidenza