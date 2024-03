Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Alatri, con una serie di servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dei reati predatori, secondo le disposizioni impartite dal Comando Provinciale di Frosinone.

Intensificati i servizi di controllo straordinario del territorio per il contrasto ai reati predatori

Nella serata di ieri si è attuato un servizio preventivo finalizzato alla prevenzione dei reati in genere, ed in particolare per il contrasto ai furti, concentratosi nei comuni di Alatri, Fumone, Veroli e Boville Ernica, con una capillare vigilanza anche nelle zone rurali ed isolate.

Nel corso dei particolari servizi svolti per il contrasto ai reati predatori, una persona gravata da specifici precedenti di polizia con obbligo di soggiorno nella Capitale è stato sorpresa nel comune di Veroli, in orario notturno, con atteggiamento sospetto. Sopposta a controlli non era in grado di fornire giustificazioni esaustive circa la presenza nella zona per cui è scattato nei suoi confronti l’immediato allontanamento dal luogo con contestuale proposta di applicazione, al Sig. Questore della Provincia di Frosinone, del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Veroli per anni 3.

Importanti risultati sono stati conseguiti nel contrasto all’uso ed allo spaccio degli stupefacenti con la segnalazione di n. 4 persone alla Prefettura di Frosinone quali assuntori di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico, con contestuale sequestro amministrativo di grammi 3 di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, grammi 1 di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” e modica quantità di sostanza stupefacente del tipo “crack”.

Durante i controlli alla circolazione stradale, effettuata sulle principali arterie di collegamento, volti alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà n.2 conducenti che si sono rifiutatati sottoporsi alla verifica del tasso alcolemico attraverso “etilometro” . Per entrambi i conducenti è scattata la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida e del sequestro dei mezzi.

Durante i servizi, complessivamente sono state identificate 62 persone, controllati 47 veicoli ed elevate n.4 sanzioni per violazioni alle norme del C.d.S..

I con­trol­li del­l’Ar­ma pro­se­gui­ran­no anche nei prossimi giorni per assicurare una presenza costante e diffusa di pattuglie dell’Arma per aumentare la sicurezza effettiva e percepita dei cittadini. Massimo è l’impegno dei Carabinieri per consentire ai cittadini di avere punti di riferimento forti e pronti a rispondere alle richieste di aiuto, ed allo stesso tempo presidiare efficacemente i territori dei singoli comuni ed intercettare i malviventi.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.