Facebook e Instragram in down, problemi con i social oggi pomeriggio, 5 marzo

Diverse le segnalazioni di utenti che non riescono ad accedere ai propri profili social o che non riescono ad aggiornare il feed con nuovi post. Al momento, sono sconosciute le cause di tali disagi.

Facebook ed Instagram risultano non funzionanti da dopo le 16:00 del pomeriggio di oggi. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio