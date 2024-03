Attenzione alle truffe dei “Biglietti aerei a prezzi scontati”

L’ultima allerta in ordine di tempo contro le truffe segnalata dalla Polizia Postale sulla sua pagina Facebook “Commissariato di PS Online – Italia” con un post riguarda una nuova truffa ai danni dei clienti, particolarmente insidiosa da smascherare.

La Polizia di Stato comunica che, nelle ultime settimane, sono pervenute numerose segnalazioni di cittadini che hanno acquistato online biglietti aerei con offerte vantaggiose che poi si sono rivelate delle truffe. La scelta di acquistare online un biglietto aereo ci permette di scegliere la soluzione più conveniente tra le numerose proposte presenti in Rete, ma nello stesso tempo l’offerta migliore può rivelarsi una truffa.

La vittima di questa tipologia di frode, dopo aver concluso la prenotazione ed eseguito il pagamento su un falso sito, non riceverà il biglietto acquistato e non riuscirà a contattare l’agenzia per informazioni e richieste di rimborso. I consigli prima di procedere al pagamento di verificare con cura l’affidabilità del sito, sono: consultare le recensioni di altri utenti, diffidare di offerte “imperdibili” e di scegliere metodi di pagamento sicuri.

Si tratta di un’efficacie allerta che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” può evitarci molti grattacapi. Nel caso siate comunque incappati in una frode di questo tipo potrete rivolgervi agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.