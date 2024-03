Infastidiscono alcune prostitute lungo via Togliatti, a Roma, ma vengono raggiunti da diversi uomini, che hanno iniziato a prendere a bastonate l’auto: ecco cosa è successo a dei giovanissimi la scorsa notte.

Roma. Ragazzi infastidiscono prostitute, la loro auto viene distrutta a bastonate: ecco tutta la vicenda

Stando a quanto riportato dall’Ansa, un gruppo di quattro ragazzi, due 19enne e due giovanissime di 17 anni, si sono avvicinati a bordo di un’auto ad alcune prostitute, dando fastidio alle donne che hanno chiamato “rinforzi”. Arrivati poco dopo, diversi uomini hanno affiancato l’auto dei ragazzi, prendendola a bastonate.

I giovani, dopo aver lanciato delle uova contro l’altra auto, hanno provato a darsi alla fuga, finendo però su dei binari. A questo puto sono sopraggiunti gli uomini, che hanno distrutto il parabrezza e un vetro laterale a bastonate.

Per lo spavento le due 17enni sono state accompagnate in ambulanza in ospedale, mentre il veicolo è stato recuperato dal carroattrezzi. Non risulterebbero comunque feriti. Indagini in corso da parte dei Carabinieri intervenuti sul posto.

Foto di repertorio