I Carabinieri della Stazione di Cassino (FR), coadiuvati dai colleghi della Sezione Radiomobile, hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Corte d’Appello di Napoli nei confronti di un 30enne, originario di Caserta, stabilmente dimorante a Cassino e già noto alle forze dell’ordine.

Cassino, arrestato 30enne per tentato omicidio. I dettagli

L’ordinanza è stata emessa in relazione ad un tentato omicidio a seguito di una rissa alla quale aveva preso parte nel corso del mese di settembre 2021 a Caserta, reato per il quale è stato condannato in via definitiva alla pena di anni 7 e mesi 1 di reclusione.

Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato accompagnato presso il carcere di Cassino dove dovrà espiare la pena come disposto dall’Autorità Giudiziaria.